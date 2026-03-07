VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cine este Gendai Kuwata

Gendai Kuwata este un artist din Tokyo și a oferit, aseară, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale sezonului #16devis, combinând dansul de tip animation cu un show impresionant de lasere. Mișcările precise, perfect sincronizate cu jocurile de lumină, au creat iluzia unui spațiu în continuă transformare, iar publicul și jurații au urmărit fascinați fiecare detaliu al reprezentației.

„A fost spectaculos de la început până la final! Este unul dintre cele mai halucinante momente pe care le-am văzut la Românii au talent și mi-a plăcut foarte mult! Bravo!”, i-a spus Mihai Bobonete. „Mă simt de-a dreptul cucerită de show-ul pe care l-ai creat. Ești un dansator foarte bun și ai îmbinat atât de bine dansul cu spectacolul de lasere… Mă bucur că am putut să te văd. A fost un cadou!”, a adăugat Andra.

La finalul momentului, Andi Moisescu s-a ridicat în picioare și a apăsat Golden Buzz-ul, trimițându-l direct în semifinale: „Sunt pasionat deopotrivă de dans și de tehnologie, iar atunci când cineva reușește să combine aceste două domenii, care teoretic nu au nicio legătură, rezultatul este absolut senzațional. Ce am văzut aici părea că ne-a transportat într-o altă dimensiune. Ești extraordinar, iar momentul tău este absolut senzațional! Sunt cucerit de ceea ce am văzut. Te vei întoarce în România pentru semifinală!”.

Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20.28 – 0.02, la nivelul publicului național 4+, în medie, peste 1,8 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem, cu aproape un milion mai mult față de televiziunea de pe locul doi. În minutul de aur, la ora 21.38, peste 2,2 milioane de telespectatori urmăreau programul PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 9,5 puncte de rating și 33,1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 4 puncte de audiență și 14% share.

Cine sunt concurenții care au trecut mai departe

Mylana Dumaretska, Sergiu Onișor, Daria Domnica Rusu, Vishal Capking, Albert Pascotescu, DJ Sebic, Martin Frenette, Rouko Park, Ionela Stînă Band, Andrada Strugariu, Amir Heidarkhodaeei și Gendai Kuwata sunt concurenții care au primit aseară 3 sau 4 de „DA” și merg în etapa următoare.

Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete vor întâlni alți concurenți talentați vinerea viitoare, de la 20.30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.