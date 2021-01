Cine este Georgiana Lupu de la „Survivor România 2021”. S-a născut în pușcărie și a fost luată de Protecția Copilului. „M-am trezit direct la cămin”

Tânăra în vârstă de 24 de ani, născută în Bacău, a întâmpinat numeroase piedici în viață.

În prezent, este campioană națională la bob și vicecampioană la atletism, având nu mai puțin de 80 de medalii la ambele discipline sportive.

Pe lângă sport, Georgianei îi place să scrie și în puținul timp rămas, își canalizează latura artistică scriind poezii, având astfel și o carte publicată.

„Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu. Am aflat că sunt născută în pușcărie după vârsta de 7-8 ani.

Mi-a spus o doamnă din centru. Am întrebat-o dacă știe mai multe despre mine, pentru că fiecare copil care creşte la orfelinat are o așa-zisă mamă, iar acea femeie trebuie să scrie câte ceva despre noi într-un caiet, în fiecare lună, se numeşte Povestea vieţii.

Când am aflat, a fost foarte dureros. Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat”, a povestit Georgiana Lupu de la Survivor România 2021, potrivit Kanal D.

