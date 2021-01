Cine este Simona Hapciuc de la „Survivor România 2021”. Actrița din „Trăsniții” a iscat un scandal-monstru în Republica Dominicană

Simona Hapciuc este cunoscută publicului după ce a jucat în Trăsniții, cel mai longeviv serial de comedie din lume, care a intrat și în Cartea Recordurilor. Serialul a durat 17 ani, are 34 de sezoane și peste 2.000 de episoade.

„Să fiu o supraviețuitoare, nu a fost niciodată o opțiune pentru mine, ci o obligație de a mă ridica singură din toate mizeriile în care am fost lăsată.

De la a dormi pe străzi și a sta nemâncată cu zilele, până la a-mi forma acest caracter care a dus la a fi o mamă minunată și o sportivă complexă.

Am reușit să le fac pe toate, iar participarea la Survivor România este un test final, prin care voi aduce rezistența mea fizică și psihică la cel mai înalt nivel, pentru a-mi dovedi în primul rând mie că eu pot orice”, a declarat Simona Hapciuc, despre participarea la Survivor.

Culiță Sterp a răbufnit la adresa Simonei Hapciuc în timpul unui joc

În ediția de vineri seara, 15 ianuarie, Faimoasa Simona Hapciuc a spus că în echipa Războinicilor se trișează, iar multe dintre fete s-ar fi prefăcut că le este rău pentru a putea prelungi jocul.

Sorin: Simona, se preface.

Simona Hapciuc: Nu fi…, atât îți zic! Eu am fost prima care a întrebat: „Ce s-a întâmplat, i s-a făcut rău lui Mari?”.

Simona Hapciuc: De ce nu își măsoară cuvintele? Am fost superdrăguță și am întrebat „Ce s-a întâmplat cu Mari?”. M-am gândit că poate are anemie…

Culiță Sterp: Simona! Asculți și tu un pic!

Simona Hapciuc: Nu, nu ascult! Lăsați-mă în p**a mea!

Culiță Sterp: Dar du-te tu… De ce vorbești cu omul ăla și el nu ți-a zis nimic? Ce exemplu îi dai tu la copilul ăla al tău de acasă? Eu te învăț de bine! Nu vreau să tac, te învăț de bine!

Simona Hapciuc: Noi, în loc să ne concentrăm pe energia noastră, ne concentrăm pe alte chestii?

PARTENERI - GSP.RO Benny Adegbuyi, declarație curajoasă despre Antonia: „Velea, să nu te superi pe mine!”

PARTENERI - PLAYTECH Oana Zăvoranu, ATAC DUR și la Delia Matache. Ce a îndrăznit să spună despre ea: ”Atitudine de cucu”

HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2021. Gemenii încearcă marea cu degetul, zicând că nu au cum să strice ceva

Știrileprotv.ro Marijuana gratis pentru cei care se vaccinează. În ce țară va fi aplicat acest plan

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Probleme grave cu care se confruntă copiii și părinții,pe care parlamentarii ar trebui să le ia în considerare (Publicitate politică)