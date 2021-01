Cine este Melina Dumitru de la „Survivor România 2021”. Artista a debutat ca majoretă în trupa Abracadabra

„Această emisiune este o experiență pe care o ai o dată în viață și asta doar dacă ți se oferă oportunitatea.

Am colidat din America de Nord, America Latină până în Pakistan în dorința de experiențe noi, m-am cățărat pe ghețare, am pilotat un avion, dar ce voi trăi la Survivor am o presimțire că le va depăși pe toate. Cel mai bun să câștige!”, a declarat Melina Dumitru de la Survivor.

Melina are 33 de ani și este din București. Ea este interpretă, compozitor, producător şi textier.

Melina de la Survivor a debutat ca majoreta în trupa Abracadabra. De la vârsta de 5 ani, ea a început să danseze, iar până la vârsta de 23 de ani s-a dedicat lumii dansului, apoi s-a apucat de muzică.

Din echipa Războinicilor mai fac parte Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghita, Maria Hîngu, Andreea Mosneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Puscasu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina si Musty Camara.

