Andreea Bostănică s-a afișat alături de iubit în București. Aceasta a fost fotografiată sărutându-se cu milionarul în zona Floreasca, în prezența mamei sale, Angela.

Iubitul Andreei Bostănică este Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, în Capitală. Bărbatul deține o afacere cu bijuterii, iar pentru influenceriță ar fi creat câteva modele unicat, potrivit Cancan.ro, care a și publicat imaginile cu Andreea Bostănică și Abush.

Cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat de la revedere, apoi au plecat în direcții diferite, influencerița cu mama ei, Angela, iar bărbatul singur. În luna februarie, Andreea Bostănică a confirmat, în emisiunea „La Măruță”, că formează un cuplu cu un bărbat care nu vorbește limba română.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh”, a declarat Andreea Bostănică, în emisiunea de la Pro TV.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Andreea Bostănică a spus cum se înțeleg mama și iubitul ei. „Nu e TikTok-er, nu are social media. Are 28 de ani și locuiește în România. Eu cred că e o relație serioasă. Ne știm cred că de trei ani, dar suntem împreună de jumătate de an. Mama l-a cunoscut, sunt prieteni”, a mai spus tânăra de 20 de ani, pentru sursa citată.

