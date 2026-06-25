Nicușor Dan: „Domnul Veştea a primit un mandat şi, mai departe, a fost sarcina domniei sale”

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în Polonia dacă AUR este sau nu un partid pro-occidental.

„În opinia mea, nu”, a răspuns acesta, relatează News.ro.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că nu a fost informat atunci când Adrian Veștea s-a dus să negocieze cu AUR.

„Domnul Veştea a primit un mandat şi, mai departe, a fost sarcina domniei sale”, a explicat el.

Nicuşor Dan a mai spus că, în ziua respectivă, această informaţie era cunoscută de multă lume, inclusiv de presă. „Ar fi fost, dincolo de atributul meu constituţional, să intervin”, a adăugat Nicuşor Dan.

Despre momentul desemnării lui Veştea, fără acordul PNL, Nicuşor Dan a explicat că „după câteva săptămâni de blocaj, a ales o soluţie care părea, la momentul la care a propus-o, că va rezolva criza în care suntem”.

Nicușor Dan exclude alegerile anticipate

Nicuşor Dan a transmis joi că exclude în continuare alegerile anticipate. Acesta a spus că ar fi o soluţie extrem de nefericită pentru România.

„Cred că ar fi o soluţie extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii pieţelor financiare faţă de România”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în Polonia, întrebat dacă exclude în continuare scenariul alegerilor anticipate.

Totodată, atunci când a fost întrebat dacă a fost un moment în care a luat în calcul această variantă, el a menţionat că, în mod teoretic, toate variantele sunt luate în considerare.

„În mod practic, nu, până în momentul ăsta”, a spus el.