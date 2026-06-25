Nicușor Dan: „Am avut aşteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare”

Nicuşor Dan a fost întrebat în Polonia dacă Ilie Bolojan l-a minţit când a dat de înţeles că votează guvernul Tomac.

„Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut aşteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aş fi făcut-o.

De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veştea, am avut o aşteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Şi într-un caz şi în altul, aşteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe nişte discuţii cu nişte lideri, nu s-a materializat, pentru că nişte lideri şi-au schimbat opinia între timp”, a precizat Nicușor Dan.

Atunci când a fost întrebat cine sunt liderii care şi-au schimbat opinia, Nicuşor Dan a răspuns: „Vreau să rămân în formula pe care am spus-o”.

Președintele României vrea un guvern cât mai repede

Joi, în Polonia, Nicușor Dan a declarat că, dat fiind faptul că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, este important să avem un guvern cât mai repede, relatează News.ro.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a spus preşedintele, după participarea la Summitul Flancului Estic.

Referitor la negocierile partidelor, Nicușor Dan a spus: „Eu cred că suntem toţi oameni serioşi şi în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut nişte declaraţii politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declaraţii politice care s-au făcut în faţa dumneavoastră, rezultă de acolo cel puţin o soluţie. Am văzut în declaraţiile publice disponibilitate pentru o soluţie, cel puţin pentru o soluţie”.

Nicușor Dan: „Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate”

Președintele României a precizat că așteaptă de la partide să vină cu o majoritate.

„Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice  o propunere de majoritate. (..) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”, a explicat preşedintele.

Atunci când a fost întrebat dacă se așteaptă ca partidele să vină cu o singură variantă de premier, acesta a spus: „Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate”.

Nicușor Dan le-a răspuns susținătorilor săi care îl acuză că nu a adus nicio reformă

Președintele Nicușor Dan a abordat unul dintre cele mai sensibile și dezbătute subiecte din spațiul public: influența „sistemului” asupra puterii politice și modul în care se vede această realitate de la Palatul Cotroceni.

După două decenii în care s-a poziționat ca un contestatar al sistemului, președintele consideră că prioritatea momentului nu mai este distrugerea vechilor mecanisme, ci atenta lor calibrare.

„În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”, a declarat Nicușor Dan.

Mai mult decât atât, șeful statului a oferit o primă reacție oficială după ce în spațiul public au apărut imagini în care edilul este surprins la o terasă din Bruxelles, la aceeași masă cu Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

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