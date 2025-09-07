Cine este iubitul Oanei Monea. Ispita supremă de la Insula Iubirii 2025 a făcut totul public. „Ești cel mai bun”

Oana Monea de la Insula Iubirii este fericită alături de noul partener și nu ezită să exprime acest lucru public. Iubitul Oanei Monea este de meserie polițist, potrivit Spynews.

Una dintre cele mai apreciate ispite a dezvăluit totul în timpul unui live peTikTok, când iubitul ei s-ar fi aflat în aceeași casă cu ea.

”Ce faci iubitu? Hai, măi iubitu, mulțumesc. Ești cel mai bun iubit din lumea asta. Mi-a adus șosete măi! Stai să te pup, să nu pleci”, a spus Oana Monea, pe live.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Oana Monea a plecat din Thailanda cu Marius Avram, după ce testul s-a încheiat la Insula Iubirii. Cei doi au mers prima dată la ea acasă, în Constanța, apoi au plecat la el acasă. Ispita supremă a mărturisit că i-a cunoscut mama fostului concurent. Din păcate, la scurt timp, Marius Avram s-a întors în Anglia la soție.

”Am prins drag de Marius acolo. Nu pot să zic că am fost îndrăgostită de el, dar e un om bun. Îmi mențin părerea în continuare: e un bărbat deștept și un bărbat care merită mai mult. Adică o femeie ca mine. Nu vreau să fiu răutăcioasă, Doamne ferește, glumesc cu voi. Merită să fie mai înțeles și să i se ofere mai multă încredere. Are nevoie să fie susținut de o femeie, de soția lui, bineînțeles, nu de altcineva. Nu știu cum e acum, sper să fie bine, sincer, dar până în emisiune nu era, cel puțin, ascultat”, a spus Oana Monea, în exclusivitate pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE