Cine este iubitul Otnielei Sandu de la „Ferma”. Cei doi au venit pentru prima oară împreună într-un platou de televiziune

Cei doi au recunoscut că se cunoșteau de la filmări, dar idila a început, de fapt, pe rețeaua de socializare.

Otniela a postat pe contul de socializare o fotografie cu bomboane făcute de ea, iar Radu i-a lăudat reușita. Și atunci și-au dat întâlnire, ”la jumătatea distanței”, după cum a povestit Radu.

„Da, mi-a adus bomboanele, eu am mâncat seara câteva, a doua zi am plecat cu un prieten, cu mașina, și am mâncat-o pe ultima. Avea un sâmbure, mi-a rămas în gât! Era să mă omoare”, a povestit, amuzat, Radu Constantin.

Mai mult, iubitul Otnielei a povestit despre un episod delicat, petrecut în casa în care locuiește cu iubita lui.

„A lăsat cuptorul deschis! Opt ore a mers cuptorul, până am venit eu acasă. Am zis, ce-i căldura asta, nu mai fusese niciodată așa de cald! Am intrat în bucătărie și am văzut. Era o căldură… Furculițele erau fierbinți.

Doamne, bine că nu a luat foc, bine că nu am făcut pagube pe la vecini, să avem de plătit”, a povestit Radu la Vorbește Lumea.

PARTENERI - GSP.RO S-au împăcat Ilie Năstase și Ioana Simion? Mesajul transmis de fostul jucător de tenis

PARTENERI - PLAYTECH Motivul real al morții lui Bogdan Stanoevici, dezvăluit de un bun prieten. 'Nu l-au omorât nici doctorii, nici nozocomialele!'

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2021. Leii ar putea beneficia de un context favorabil pentru a repara anumite relații

Știrileprotv.ro Un tânăr de 18 ani care se dădea drept preot şi cerea bani a fost prins din greşeală. Ce făcea într-o scară de bloc

Telekomsport Ce nebunie! Actriţă din filme pentru adulţi, angajată pe o funcţie înaltă. Anunţul care i-a lăsat pe toţi mască

PUBLICITATE CONCURS! Câștigă un Ford Puma sau vouchere de cumpărături! E simplu! Află cum (PUBLICITATE)