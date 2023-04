Recunoaște că este un copil adoptat, crescut cu iubire de către o mamă singură. Crede că Dumnezeu a adus-o la ea. Mama ei avea doi copii deja pe care îi creștea singură, însă a simțit că mai este loc de unul.

Când avea 13 ani, a plecat cu mama ei în Italia să lucreze ca îngrijitoare. Au stat 2 ani, apoi s-au întors în România, potrivit Pro TV.

Katrinel Prisăcaru de la Românii au Talent, sezonul 13, are o poveste de viață deosebită, însă se poate considera norocoasă pentru toate darurile primite în această viață, printre care și vocea sa.

„Mă numesc Katrinel Florentina Prisăcaru, am 23 de ani, sunt din Iași și studiez la Facultatea de Arte George Enescu. Nu știu dacă talentul meu este moștenit pentru că am fost adoptată.

Sunt crescută de mama mea adoptivă de la un an. Niciodată nu a făcut diferență între mine și frații mei mai mari. O iubesc pentru că m-a crescut și m-a iubit cu toată inima.

A făcut foarte multe sacrificii ca să ajung departe cu muzica. M-a înscris la liceul de muzică, a mers cu mine la concursuri. Nu se descurca prea bine cu banii, dar se mai împrumuta, găsea soluții.

Am plecat cu mama în Italia, ca să am grijă de un bătrân. A fost greu, dar ușor, ușor, m-am obișnuit. Am obținut bani pentru liceu, pentru facultate și asta m-a mulțumit.

Cel mai mare vis al meu este să apar la televizor și mă bucur că o să fiu la Românii au Talent. Sunt dispusă să lupt până în pânzele albe pentru muzică”, a povestit concurenta, înainte de a urca pe scenă.

„A fost o capcană în care am căzut ca ultimul fraier. Ai venit cu emoții. Pentru ce să ai emoții tu…ai venit și ai cântat într-un mare fel. Acum o fi și mâna lui Dumnezeu, dar e și talentul tău la mijloc. Garantat!”, a spus Mihai Bobonete.

„Am auzit melodia asta de foarte multe ori, chiar pe scena asta de la Românii au Talent, unii au executat melodia foarte frumos, dar la tine e cu har de la Dumnezeu.”, a spus Andra.

„Foarte posibil să fie exact ce zice Andra. Tu ai trăit piesa, nu ai cântat-o. Și ai trăit și momentul din plin, ceea ce e foarte frumos. O să rămâi cu amintirea primei apariții, care e foarte importantă”, a spus Andi Moisescu.

