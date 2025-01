Sebastian Stan, actorul originar din Constanța, și-a consolidat statutul de star internațional odată cu câștigarea primului său Glob de Aur, pentru rolul din filmul „A Different Man”. Deși cariera sa este în plină ascensiune, viața personală a actorului rămâne un subiect discret. Unul dintre cele mai importante repere din viața sa este mama lui, Georgeta Orlovschi, o pianistă talentată care i-a fost mereu alături.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

O copilărie marcată de schimbări

Părinții lui Sebastian Stan au divorțat în anul 1984, când el avea doar doi ani, iar copilăria sa a fost modelată de deciziile curajoase ale mamei sale. După Revoluția din 1989, Georgeta a plecat împreună cu fiul ei în Viena, unde a lucrat ca pianistă. La vârsta de 12 ani, cei doi s-au mutat în Statele Unite ale Americii, unde Georgeta Orlovschi s-a recăsătorit cu Anthony Fruhauf, directorul școlii unde învăța Sebastian.

„Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus: mâine plecăm în America. (…) Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a povestit actorul.

Recomandări Gigi Becali, în genunchi, în pantaloni de piele și bocanci, la slujba de Bobotează

Sebastian Stan, sprijin necondiționat din partea mamei

De-a lungul timpului, Sebastian a povestit despre greutățile adaptării în străinătate și despre momentele dificile prin care a trecut, mărturisind că plângea frecvent în acea perioadă. Cu toate acestea, mama lui a fost un sprijin constant, inspirându-l prin pasiunea și determinarea ei. Sebastian Stan a subliniat în discursul său de acceptare a Globului de Aur că familia a jucat un rol esențial în succesul său.

Tatăl vitreg, o figură importantă

După ce s-a mutat în SUA, Georgeta s-a căsătorit cu Anthony Fruhauf, care l-a sprijinit și el pe Sebastian în parcursul său profesional. Deși despre tatăl biologic al actorului nu se cunosc multe detalii, Sebastian a păstrat o relație apropiată cu mama sa și cu tatăl vitreg.

„Părinții mei mi-au transmis o idee adânc înrădăcinată în mentalul generației lor, și anume ideea de a fi liber să-ți urmărești obiectivele. Statele Unite au devenit locul în care puteam încerca orice. (…) De aceea, m-au și încurajat să fiu actor, pentru că știau că este ceva ce pot obține mult mai ușor aici”, a spus actorul.

Legătura cu România

Stabilit acum în Statele Unite ale Americii, Sebastian Stan nu uită de rădăcinile sale. A vizitat România o singură dată de când a plecat, dar mărturisește că îi este dor de Constanța, locul unde s-a născut și a petrecut primii ani din viață.

Recomandări „Mâna nevăzută a lui Dumnezeu” și votul irațional. De ce „suveranismul” agravează problemele pe care pretinde că le rezolvă

Sebastian Stan, primul român câștigător al unui Glob de Aur

Sebastian Stan a intrat în istorie la Globurile de Aur 2025, devenind primul actor român care câștigă prestigiosul trofeu. Discursul său emoționant a fost o celebrare a originilor sale: „Pentru un băiețel din România, acest lucru înseamnă enorm. Sunt și român, și american, iar acest premiu este dovada că visele devin realitate.”

Astăzi, Sebastian Stan are în palmares 55 de filme și seriale, zeci de premii și o carieră ce continuă să evolueze.

„Aaron Schimberg și Adam Pearson, aș fi vrut să fiți aici. Împărtășesc asta cu voi. Vă mulțumesc pentru încrederea voastră. Ignoranța și disconfortul nostru cu privire la handicap și desfigurare trebuie să înceteze acum. Trebuie să o normalizăm și să continuăm să ne expunem (și pe copiii noștri) la ea. Să încurajăm acceptarea. Un mod în care putem face asta este să continuăm să susținem poveștile care sunt incluzive. Acesta nu a fost un film ușor de făcut. Nici „The Apprentice”, celălalt film din care am avut norocul să fac parte și în care sunt mândru să joc. Acestea sunt subiecte dificile, dar aceste filme sunt reale și sunt necesare. Nu ne putem teme și nu putem privi în altă parte”, a spus Sebastian Stan.

Recomandări Povestea lui Sebastian Stan, actorul român premiat cu Globul de Aur 2025. A spus „România, te iubesc” pe scenă

„Acesta este pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune”

La finalul discursului său, Sebastian Stan i-a mulțumit mamei sale, care a avut curajul să părăsească România pentru o viață mai bună. Actorul a surprins când a spus în limba română, pe scenă, „România, te iubesc!”.

„Acesta este pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune, mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care a avut grijă de o mamă singură și de un copil, mulțumesc pentru că ai fost o adevărată protecție a mea. Globurile de Aur, vă iubesc. România, te iubesc”, și-a încheiat Sebastian Stan discursul de la Globurile de Aur 2025.

FOTO: Profimedia, Instagram, Hepta

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News