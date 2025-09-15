Evelyne Vîlcu are 30 de ani și este o prezență discretă. Deși nu este o persoană publică, aparițiile sale alături de Alexandru Ion la evenimente culturale au stârnit admirația tuturor.
Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating, Tinder, într-un moment în care Evelyne se întorsese în România după aproape opt ani petrecuți în Marea Britanie.
„A fost prima oară cu noroc pentru mine, pentru că a fost primul date la care am ieșit în România de pe Tinder, m-a cucerit și asta a fost, mi-am șters aplicația și gata!" a povestit Evelyne acum ceva timp, potrivit Unica.
„Nu îl știam, spre rușinea mea, deși sunt o consumatoare de teatru și de film, pentru că am fost plecată din țară fix când a terminat domnul facultatea și a început să joace”, a mai spus ea.
Alexanndru Ion și-a cerut partenera de soție în decembrie 2022, iar cununia civilă a avut loc pe 19 decembrie 2024.
Alexandru Ion a declara atunci că trăiește „cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere al vieții personale”.
Evelyne Vîlcu este antreprenoare și a reușit să construiască mai multe afaceri de succes. Deși nu este o prezență constantă în showbiz, ea s-a apropiat de lumea artistică prin relația cu Alexandru Ion și îl însoțește frecvent la evenimente culturale.
Sezonul 8 al reality show-ului Asia Express aduce noi provocări pentru concurenți, iar printre participanți se numără și Alexandru Ion, actor și manager cultural, care formează o echipă cu colegul său Ștefan Floroaica. Cei doi au pornit încrezători pe Drumul Eroilor la Asia Express 2025, show ce se difuzează în prezent la Antena 1.
