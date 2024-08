În urmă cu aproximativ doi ani de zile, Brigitte Pastramă a luat decizia de a se muta în Dubai. Nu a făcut-o pentru viitorul ei, ci pentru al fiicei Sara, pentru ca adolescenta să crească într-un mediul plăcut, departe de vicii, de tentații.

A stat în chirie luni de zile până când casa pe care a cumpărat-o a fost gata. „În momentul în care am decis că Sara trebuie să studieze acolo, știam că este foarte scump să închiriezi ceva și știam că banii pe care îi dai în chirie, cea mai mică chirie pe care am plătit-o a fost de 3.000 de euro pe un studio, până în casa respectivă pe care am achiziționat-o.

Brigitte Pastramă: „Dumnezeu m-a ținut să nu clachez și doar credința a făcut să se rezolve”

Am hotărât să vindem și cu toți banii pe care îi mai aveam să luăm o casă în care să stăm. În momentul de față, proprietatea pe care o am este evaluată la 450.000 de euro. Am cumpărat proprietatea și am început actele(…) Am stat o lună și jumătate în acea țară fără ca eu să pot să ies. În acea perioadă s-au întâmplat foarte multe lucruri cu firma, eram legată de mâini și de picioare, nu am putut să vin în țară ca să remediez problemele care s-au întâmplat.

A fost un moment foarte greu pentru mine, în care numai bunul Dumnezeu m-a ținut să nu clachez și doar credința a făcut să se rezolve acele lucruri”, a mărturisit Brigitte Pastramă, conform Wowbiz. În România, ea are un loc de joacă de care Florin Pastramă, soțul ei, se ocupă în continuare.

Pentru a plăti casa, Brigitte Pastramă s-a împrumutat cu bani chiar de la sora ei. „Eu tot ce am avut, am luat împrumut chiar și de la sora mea, pentru că plătești 4% din valoarea casei statului, atunci când o achiziționezi.

Am mai plătit 2% agenției imobiliare și toate actele. Eu nu mai aveam banii aceea și m-a ajutat sora mea. În final i-am dat ei banii și trăiam din ceea ce venea din România(…) A fost foarte greu, pentru că știi că ai dat toți banii pe o casă și casa aia vine peste șapte luni. În fiecare zi mergeam acolo și întrebam când este gata casa.

„Am fost lovită de atâtea ori și am luat-o de atâtea ori de la zero, nu aș fi fost pregătită să rezist”

Amenajarea începuse, dar a fost o întârziere de aproape opt luni. Știi că ai avut niște bani și te gândești: dacă am luat țeapă?! Avusesem și o experiență neplăcută și îmi era frică să nu fi dat banii și să aștept încă doi ani. (…) Știi că ai o casă, pe niște acte, dar ești undeva în aer.

Așa am fost eu opt luni de zile și a fost foarte greu. Dacă nu aveam experiența în care am fost lovită de atâtea ori și am luat-o de atâtea ori de la zero, nu aș fi fost pregătită să rezist”, a mai dezvăluit Brigitte Pastramă, în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu

Cu ce se ocupă în Dubai Brigitte Pastramă

Vedeta se bucură acum de confortul casei sale. Totodată, ea are și o afacere în Dubai, se ocupă cu renovări de case și apartamente. „Ne-am deschis o firmă și facem design interior și renovări. Facem ceea ce am făcut și în România și ne foarte mulți bani pe care să îi investești ca să îți meargă foarte bine acolo. Dacă nu ai, faci doar cât să supraviețuiești, sincer.

Chiar dacă mâna de lucru este mult mai ieftină ca în România și materia primă, sunt și foarte mulți oameni care vin acolo să își facă afaceri și oferă poate un produs pe care eu nu-l pot să-l oferă. Oferă o promisiune a ceva care niciodată nu o să se realizeze. Noi fiind și penticostali, pocăiți, noi nu vrem să mințim, nu putem să spunem că dăm ceva la un preț și apoi să mai cerem o altă sumă de bani.

Chestia asta se cam practică acolo în domeniul în care noi ne-am făcut businessul așa că ne este puțin greu. Am renovat, am avut câteva proiecte pe care le-am făcut, dar consider că dacă le-am fi făcut în Europa, în România, am fi câștigat de trei ori mai mult și ar fi fost mult mai ușor”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, la WOWnews.

