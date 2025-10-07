După ce a aflat acest lucru, prezentatorul care acum lucrează la Kanal D a precizat pe pagina lui de Facebook că în niciun caz nu se află printre cei care vor să „recicleze” formatul.

Bursucu ar prezenta show-ul „Te pui cu faimoșii”

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, nu se știe încă exact dacă emisiunea va fi difuzată pe Antena 1 sau pe Antena Stars, însă ar fi deja bătut în cuie numele show-ului: „Te pui cu faimoșii”!

Acum, după ce s-a tot vorbit intens în ultima perioadă despre noua emisiune, sursa citată anunță și cine va prezenta „Te pui cu faimoșii”. Iar numele este unul nou ajuns în familia celor de la Antenă: Bursucu (Adrian Cristea).

Din câte se pare, ar fi fost deja filmate niște episoade pilot ale copiei „Te pui cu blondele”, iar printre vedetele care au participat la show s-au aflat Puya, Irisha, Lolrelai, Cucu de la Noaptea Târziu și magicianul Rober Tudor.

Reacția lui Dan Negru când a auzit de copia emisiunii „Te pui cu blondele”

În momentul în care a aflat că Antena vrea să aducă din nou în fața publicului un format pe care el l-a prezentat, Dan Negru a reacționat pe pagina lui de Facebook:

„Cred că televiziunile românești sunt plătite de Netflix, YouTube și Mark Zuckerberg. De asta oferta TV de la noi e atât de săracă și repetitivă. Văd una dintre cele mai ponosite grile TV de toamnă din istorie. Antena copiază sâmbătă seara «Românii au talent», PRO copiază Antena cu un show de rosturi. Jalnice și anonime ambele. Blaga le-ar fi spus: «Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura».

Dar am citit zilele trecute că revine o copie «Te pui cu blondele». Nu vă bazați pe mine! Am supraviețuit anilor și emisiunilor diferite doar pentru că am învățat să las trecutul să moară. Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el. Prezentul «Jocul Cuvintelor» face acuși 4 ani la TV.

Totuși, povestea «Blondelor» e o lecție frumoasă de viață. În anii 2000 eram asociat cu emisiunile «marca Lazarov». Prezentatorilor lui nu li se dădea șansa să reușească vreodată și în alte formate. «Arată-le că poți și singur», mi-a spus într-o zi Valeriu Lazarov. Așa că Antena, la care lucram, a cumpărat licența «Beat The Blondes». Era primul meu format fără «umbrela Lazarov». Numai că formatul era un eșec internațional: în nicio țară nu a prins.

Ca o curiozitate, în Ucraina, «Blondele» concurau cu show-ul prezentat atunci de Volodimir Zelenski la televiziunea 1+1. Actualul președinte a câștigat în audiență. În Italia, Grecia, Germania… nicăieri «blondele» nu au prins. Lazarov știa și mi-a dat aripi: «Dacă nu vei reuși, nu e vina ta. E un format slab. Dar dacă reușești, o să le arăți tuturor că poți și singur, chiar și cu un format modest». Show-ul a fost un hit nouă ani!

Astăzi, un astfel de show nu s-ar mai putea face. Îmi datorez cariera unor oameni care credeau că alți oameni nu sunt ușor de înlocuit. Azi, sistemul corporatist dărâmă omul și ridică echipa, «cooperativa». Corporațiile îmi amintesc de socialismul colectiv, unde omul era zero și colectivul era totul.

Nu m-aș mai întoarce niciodată la show-urile mele de demult. În fiecare sezon primesc oferte să revin la marile succese de audiență. Refuz mereu! Pentru că nu de show-urile mele vă e dor. De voi, cei de atunci, vă e dor. Iar printre amintirile acelor ani sunt și eu… De voi vă e dor, nu de mine! Dar anii aceia nu vi-i mai pot da înapoi… Singurul farmec al trecutului e că a trecut”.

