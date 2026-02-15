„O soluție care să pună capăt vărsării de sânge”

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc înaintea negocierilor trilaterale care vor avea loc săptămâna viitoare la Geneva.

În aceeași zi, Zelenski s-a întâlnit și cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Conferința de Securitate de la München.

„Președintele Trump își dorește o soluție care să pună capăt vărsării de sânge o dată pentru totdeauna”, a scris Rubio pe rețeaua X.

Ieri, acesta a afirmat că problemele care „trebuie abordate pentru a pune capăt acestui război s-au restrâns”.

O veste bună și una proastă

„Aceasta este vestea bună. Vestea proastă este că s-au restrâns la cele mai dificile întrebări la care trebuie găsit un răspuns. Și mai este mult de lucru pe acest front”, a adăugat Rubio.

Rubio a declarat că nu este sigur dacă rușii sunt serioși în privința încheierii războiului, însă „ei susțin că sunt”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut sâmbătă, 14 februarie, în discursul ținut la Conferința de Securitate de la München, că simte presiune din partea lui Donald Trump, după ce președintele SUA i-a transmis că trebuie să facă pace rapid cu omologul rus Vladimir Putin, au relatat Reuters, AFP și CNN.

Trump i-a cerut „să se miște rapid”

Amintim că Trump i-a cerut ziua precedentă lui Zelenski „să se mişte” rapid şi să ajungă la un acord cu Rusia, „altfel, va rata o ocazie foarte bună”.

Recent, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Kievul nu va accepta o încheiere rapidă a războiului dacă aceasta pune în pericol statul ucrainean sau îi lasă țara fără protecție reală și cere garanții de securitate clare din partea Statelor Unite și a Europei înaintea unui armistițiu.

Într-un interviu acordat publicației The Atlantic, liderul de la Kiev spune că preferă lipsa unui acord decât unul care ar permite Rusiei să reia atacurile peste câțiva ani. Ulterior, a confirmat și pentru Kyiv Independent.









