Spectatorii au avut ocazia să vizioneze cele cincisprezece filme de scurtmetraj aparținând unor cineaști din 8 țări, filme care au fost selectate în competiția oficială, precum și proiecții speciale ale unor filme care au fost apreciate la festivaluri internaționale de film.

Juriului prezidat de Laura Baron Georgescu – profesor universitar dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, personalitate marcantă în domeniul montajului digital din România și fondatoare a Festivalului Film4Fun. I s-a alăturat compozitorul și muzicianul Michael Crețu, prezent în competiție la ediția anterioară a festivalului cu filmul documentar 300 Roma Tears – Johnnys Legacy despre unchiul său Johnny Răducanu, scenografa și artista vizuală Oana Cocea – absolventă la L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre din Paris, și Marius Imre Parno, expert în proiecte de educație a romilor.

Festivalul și-a deschis porțile pe 5 septembrie la Cinematograful Astra din Brașov care a fost neîncăpător pentru proiecția filmului Spirit of the Tramp (2024, regia Carmen Chaplin), peliculă care evocă originile rome ale lui marelui artist Charlie Chaplin, oferind o perspectivă unică asupra vieții și moștenirii muzicale a lui Chaplin prin ochii familiei sale.

Cea de a doua zi de festival s-a desfășurat la Centrul Cultural al Comunei Augustin unde au fost prezentate publicului cele cincisprezece scurtmetraje aflate în competiție, unele dintre ele în prezența autorilor sau a actorilor din distribuție. La proiecții au participat regizorii Hector Maya Requena (Mexic), Valentin Anghel, Valentin Nechifor, Anastaseu Ștefan, actorii Oana Rusu, Dragoș Dumitru, Sorin Mihai, Florin Baicu, Cătălin Frăsinescu precum și doamna Alina Zamfir de la Grupul de Acțiune Locală Timișoara.

Au susținut alocuțiuni dl Sebastian Porumb – liderul comunității rome din comuna Augustin și membru fondator al RROMA Film Festival, viceprimarul Comunei Augustin dl Zoltan Vaida, dna Corina Păun – consilier la Centrului Național de Cultură a Romilor – Romano Kher, dl Ion Gorăcel – manager de proiect la Institutul Intercultural din Timișoara. Discuțiile au fost moderate de Bianca Beatrice Michi – fondator și director al festivalului, precum și de cineastul Cristian Radu Nema.

Cea de a treia zi de festival a debutat în comuna Augustin cu un workshop susținut de Viorica Doga, fiica marelui compozitor Eugen Doga, care a fost prezentă la festival pentru a evoca creația muzicală a tatălui său și pentru a participa la proiecția specială prilejuită de aniversarea de 50 de ani a filmului „Șatra”, film cu o coloană sonoră originală devenită emblemă pentru spațiul spiritual al romilor de pretutindeni.

Lista câștigătorilor RROMA Film Festival:

Cea mai bună actriță – Ana Pasti pentru rolul feminin din filmul „In noapte” (r. Ana Pasti, 2020, România)

Cel mai bun actor – Borislav Paunov pentru rolul masculin din filmul „Chocolate” (r. Orlin Milchev, 2024, Bulgaria)

Cel mai bun scenariu – Pablo Vega pentru filmul Proud Roma (r. Pablo Vega, 2022, Spania)

Cel mai bun film – Lluís Quilez pentru filmul Yanindara (2009, Spania)

Cea mai bună regie – Anastaseu Ștefan pentru @TIKTOK Cowboy (2024, România)

Trofeul Festivalului „Rona Hartner”– Chocolate (r. Orlin Milchev, 2024, Bulgaria)

Mențiune specială ex aequo – Hector Maya Requena pentru filmul Gipsy Videodance (r. Hector Maya Requena, 2023, Mexic) și „Voci rome din perioada sclaviei” (CNCR, 2025, România)

Mențiune specială II – Happy Birthday Romania! (r. Vali Nechifor, 2025, România)

Premiul comunității Augustin – „Schimbarea imaginii publice a comunităților defavorizate” (r. Gheorghe Șfaițer, 2024, România, 21 min).