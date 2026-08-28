Când simți că relația ta are nevoie de răspunsuri. Când crezi că știi tot despre omul de lângă tine, dar rămân unele lucruri care te apasă. Când vrei să ți treci relația printr-un test, dar te întrebi care ar fi cel potrivit. Atunci… apare Insula Iubirii, locul unde nu poți ascunde nimic, unde nu poți fugi de imagini și de conștientizare. Testul suprem începe din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu cinci cupluri noi, care-și asumă totul pentru iubire.

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Cine sunt cuplurile de la Insula iubirii 2026

Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă

Prințul Marco și Bianca

Direct din Italia, vin Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, în vârstă de 33, respectiv 27 de ani. Cei doi sunt într-o relație de 10 ani și căsătoriți de 3 ani, fiind cuplul cu cea mai lungă poveste de dragoste din acest an.

S-au cunoscut în Italia și acolo și-au construit o viață împreună. Acum sunt antreprenori și dețin un local de succes, care le permite să-și consolideze planurile pe termen lung. Prima dată când a văzut-o, Bianca lucra într-un bar, iar Prințul Marco a știut că este femeia potrivită pentru el și pentru ceea ce visa.

Motivul înscrierii lor este unul simplu – gelozia! Ea vrea să știe tot, el vrea mai multă libertate și să-i demonstreze că trebuie să existe încredere, chiar și în puținele momente când nu sunt împreună. Când tentația va fi atât de aproape, va reuși să-și țină toate promisiunile?

El este leu, iar ea este în zodia gemeni. Ce spun astrele pentru ei doi, atunci când lasă în urmă viața de zi cu zi și acceptă să intre într-un format care poate schimba vieți?

Remi Dobre și Bianca Iotu

Remi și Bianca

Cel de-al doilea cuplu din acest an este format din Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani. Sunt împreună de trei ani și povestea lor s-a scris într-un mod special, lăsând în urmă diferența de vârstă și de experiențe anterioare.

Bianca este instructor de pilates și are propriul ei studio, acolo unde își lasă pasiunea să se întâlnească cu persoanele dornice să facă mișcare și să simtă o schimbare în stilul de viață. Remi este creator de conținut, iar materialele lui din mediul online au devenit în ultima vreme tot mai virale, datorită modului original în care sunt create.

S-au cunoscut prin fratele Biancăi, prieten cu Remi, când erau într-o altă țară pentru un festival. Diferența mare de vârstă i-a făcut să creadă că nu ar putea fi ceva între ei, însă timpul le-a demonstrat contrariul. Ea nu locuia în România, însă a decis să-și schimbe viața și s-a mutat pentru a-și dezvolta pasiunea pentru pilates.

Vin la Insula Iubirii cu gânduri clare – să-și dea seama unde se îndreaptă relația lor. Ea vrea mai multă comunicare și o stabilitate emoțională de care simte că are nevoie, iar el își dorește să i le ofere. Pot cei doi să-și găsească răspunsurile de care au nevoie și să-și dea seama de următorii pași în viitorul lor comun?

Ea este în zodia leu, iar el recunoaște că fiind născut pe 20 martie, nu știe sigur dacă este pești sau berbec.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo)

Nattasha și Lorenzo

Cel de-al treilea cuplu din acest an este format din Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo). Cei doi sunt stabiliți în Marea Britanie, au 31 de ani și sunt într-o relație de un an și șapte luni. Acum au simțit că e o momentul perfect să se testeze și să realizeze dacă sunt pregătiți de un posibil nou pas împreună.

Spre surprinderea multor persoane, ea are o meserie atipică, este dominatoare, în timp ce el este excavatorist și creator de conținut, fiind cunoscut de pe Tik Tok, acolo unde a reușit să aibă mai multe materiale virale.

De la momentul în care au decis să aibă o relație, cei doi au petrecut constant timp împreună și acum, pentru 21 de zile, vor să vadă cum arată distanța și cum se simt atunci când nu-și pot vorbi, la fiecare pas. Oare depărtarea își va spune cuvântul sau doar le va accentua dorul și dorința de revedere?

Nattasha este în zodia gemeni, în timp ce Lorenzo este vărsător. Mai multe detalii despre ce au spus astrele, vom descoperi curând. Iar din 4 septembrie, vom afla, cum se scrie povestea unui cuplu în care partenerii vor doar să fie siguri de cât sunt de sudați.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion de la Insula iubirii

Cea de-a patra pereche din sezonul MAXIM este formată din Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani. Cei doi sunt într-o relație de aproape trei ani și au simțit că e momentul să facă un nou pas pentru un viitor împreună: să vadă cum le este, atunci când stau separați pentru 21 de zile.

Ionuț este hairstylist, în timp ce Claudia lucrează tot în domeniul de beauty, fiind Nail Artist. El este balanță, iar ea scorpion, iar între ei pot sări scântei, atunci când liniștea dispare și lasă loc vreunui conflict.

Prima dată când s-au gândit să se mute împreună, Claudia nu s-a simțit pregătită să lase confortul de acasă în urmă, însă acum au făcut acest pas și realizează că viața în doi nu este atât de ușoară, cum s-ar fi așteptat.

Au decis să vină la Insula Iubirii pentru a vedea dacă sunt pregătiți de un nou pas împreună. Oare ce le va arăta perioada în care sta vor separați? Îi va ajuta să fie mai sudați… sau dimpotrivă, le va răsturna toate calculele?

Marcel Andrei și Armina

Marcel și Armina Insula iubirii 2026

Încă de la primele secvențe din acest an, o apariție s-a remarcat. Un fost concurent, care a fost ispită și care a reușit să fie extrem de viral, a reapărut în cadre! Marea surpriză vine abia acum, odată cu numele celor care formează ultimul cuplu participant.

Marcel Andrei revine la Insula Iubirii, de această dată, alături de soția lui, Armina. Cei doi sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit.

Locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.

S-au cunoscut online, înainte de participarea lui Marcel în show și s-au văzut pentru prima dată când el a revenit din Thailanda. Acum, vor să arate că sunt un cuplu stabil și că o dragoste reală nu lasă loc de infidelități.

Vor reuși să treacă de testul suprem și să facă următorii pași în doi? Se va dovedi că depărtarea pentru 21 de zile le poate pune probleme? Aflăm răspunsurile, în doar câteva zile, odată cu startul sezonului X, din Insula Iubirii!

Despre Insula iubirii

Insula iubirii este un show de divertisment difuzat de Antena 1 începând cu anul 2015. Show-ul preia formatul Temptation Island, din SUA și este asemănător cu emisiunea „Vara ispitelor”, difuzată de Pro TV la începutul anilor 2000. Insula iubirii pune la încercarea fidelitatea mai multor cupluri, partenerii trăiesc separat unii de alții, pe două insule, iar mai multe ispite le vor testa fiecăruia fidelitatea. Participanții sunt filmați 24 de ore și 24 pentru a vedea dacă cedează ispitelor. Show-ul este filmat în Thailanda și este prezentat de Radu Vâlcan.

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