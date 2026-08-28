Când simți că relația ta are nevoie de răspunsuri. Când crezi că știi tot despre omul de lângă tine, dar rămân unele lucruri care te apasă. Când vrei să ți treci relația printr-un test, dar te întrebi care ar fi cel potrivit. Atunci… apare Insula Iubirii, locul unde nu poți ascunde nimic, unde nu poți fugi de imagini și de conștientizare. Testul suprem începe din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu cinci cupluri noi, care-și asumă totul pentru iubire. 

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion de la Insula iubiriiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 30

Cine sunt cuplurile de la Insula iubirii 2026

Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă

Prințul Marco și Bianca
Prințul Marco și Bianca

Direct din Italia, vin Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, în vârstă de 33, respectiv 27 de ani. Cei doi sunt într-o relație de 10 ani și căsătoriți de 3 ani, fiind cuplul cu cea mai lungă poveste de dragoste din acest an. 

S-au cunoscut în Italia și acolo și-au construit o viață împreună. Acum sunt antreprenori și dețin un local de succes, care le permite să-și consolideze planurile pe termen lung. Prima dată când a văzut-o, Bianca lucra într-un bar, iar Prințul Marco a știut că este femeia potrivită pentru el și pentru ceea ce visa. 

Motivul înscrierii lor este unul simplu – gelozia! Ea vrea să știe tot, el vrea mai multă libertate și să-i demonstreze că trebuie să existe încredere, chiar și în puținele momente când nu sunt împreună. Când tentația va fi atât de aproape, va reuși să-și țină toate promisiunile?

El este leu, iar ea este în zodia gemeni. Ce spun astrele pentru ei doi, atunci când lasă în urmă viața de zi cu zi și acceptă să intre într-un format care poate schimba vieți? 

Remi Dobre și Bianca Iotu

Remi și Bianca
Remi și Bianca

Cel de-al doilea cuplu din acest an este format din Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani. Sunt împreună de trei ani și povestea lor s-a scris într-un mod special, lăsând în urmă diferența de vârstă și de experiențe anterioare. 

Bianca este instructor de pilates și are propriul ei studio, acolo unde își lasă pasiunea să se întâlnească cu persoanele dornice să facă mișcare și să simtă o schimbare în stilul de viață. Remi este creator de conținut, iar materialele lui din mediul online au devenit în ultima vreme tot mai virale, datorită modului original în care sunt create. 

S-au cunoscut prin fratele Biancăi, prieten cu Remi, când erau într-o altă țară pentru un festival. Diferența mare de vârstă i-a făcut să creadă că nu ar putea fi ceva între ei, însă timpul le-a demonstrat contrariul. Ea nu locuia în România, însă a decis să-și schimbe viața și s-a mutat pentru a-și dezvolta pasiunea pentru pilates. 

Vin la Insula Iubirii cu gânduri clare – să-și dea seama unde se îndreaptă relația lor. Ea vrea mai multă comunicare și o stabilitate emoțională de care simte că are nevoie, iar el își dorește să i le ofere. Pot cei doi să-și găsească răspunsurile de care au nevoie și să-și dea seama de următorii pași în viitorul lor comun? 

Ea este în zodia leu, iar el recunoaște că fiind născut pe 20 martie, nu știe sigur dacă este pești sau berbec.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo)

Nattasha și Lorenzo
Nattasha și Lorenzo

Cel de-al treilea cuplu din acest an este format din Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo). Cei doi sunt stabiliți în Marea Britanie, au 31 de ani și sunt într-o relație de un an și șapte luni. Acum au simțit că e o momentul perfect să se testeze și să realizeze dacă sunt pregătiți de un posibil nou pas împreună. 

Spre surprinderea multor persoane, ea are o meserie atipică, este dominatoare, în timp ce el este excavatorist și creator de conținut, fiind cunoscut de pe Tik Tok, acolo unde a reușit să aibă mai multe materiale virale. 

De la momentul în care au decis să aibă o relație, cei doi au petrecut constant timp împreună și acum, pentru 21 de zile, vor să vadă cum arată distanța și cum se simt atunci când nu-și pot vorbi, la fiecare pas. Oare depărtarea își va spune cuvântul sau doar le va accentua dorul și dorința de revedere? 

Nattasha este în zodia gemeni, în timp ce Lorenzo este vărsător. Mai multe detalii despre ce au spus astrele, vom descoperi curând. Iar din 4 septembrie, vom afla, cum se scrie povestea unui cuplu în care partenerii vor doar să fie siguri de cât sunt de sudați.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion de la Insula iubirii
Ionuț Mocăniță și Claudia Ion de la Insula iubirii

Cea de-a patra pereche din sezonul MAXIM este formată din Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani. Cei doi sunt într-o relație de aproape trei ani și au simțit că e momentul să facă un nou pas pentru un viitor împreună: să vadă cum le este, atunci când stau separați pentru 21 de zile. 

Ionuț este hairstylist, în timp ce Claudia lucrează tot în domeniul de beauty, fiind Nail Artist. El este balanță, iar ea scorpion, iar între ei pot sări scântei, atunci când liniștea dispare și lasă loc vreunui conflict. 

Prima dată când s-au gândit să se mute împreună, Claudia nu s-a simțit pregătită să lase confortul de acasă în urmă, însă acum au făcut acest pas și realizează că viața în doi nu este atât de ușoară, cum s-ar fi așteptat. 

Au decis să vină la Insula Iubirii pentru a vedea dacă sunt pregătiți de un nou pas împreună. Oare ce le va arăta perioada în care sta vor separați? Îi va ajuta să fie mai sudați… sau dimpotrivă, le va răsturna toate calculele? 

Marcel Andrei și Armina

Marcel și Armina Insula iubirii 2026
Marcel și Armina Insula iubirii 2026

Încă de la primele secvențe din acest an, o apariție s-a remarcat. Un fost concurent, care a fost ispită și care a reușit să fie extrem de viral, a reapărut în cadre! Marea surpriză vine abia acum, odată cu numele celor care formează ultimul cuplu participant.

Marcel Andrei revine la Insula Iubirii, de această dată, alături de soția lui, Armina. Cei doi sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit.

Locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.

S-au cunoscut online, înainte de participarea lui Marcel în show și s-au văzut pentru prima dată când el a revenit din Thailanda. Acum, vor să arate că sunt un cuplu stabil și că o dragoste reală nu lasă loc de infidelități.

Vor reuși să treacă de testul suprem și să facă următorii pași în doi? Se va dovedi că depărtarea pentru 21 de zile le poate pune probleme? Aflăm răspunsurile, în doar câteva zile, odată cu startul sezonului X, din Insula Iubirii!

Despre Insula iubirii 

Insula iubirii este un show de divertisment difuzat de Antena 1 începând cu anul 2015. Show-ul preia formatul Temptation Island, din SUA și este asemănător cu emisiunea „Vara ispitelor”, difuzată de Pro TV la începutul anilor 2000. Insula iubirii pune la încercarea fidelitatea mai multor cupluri, partenerii trăiesc separat unii de alții, pe două insule, iar mai multe ispite le vor testa fiecăruia fidelitatea. Participanții sunt filmați 24 de ore și 24 pentru a vedea dacă cedează ispitelor. Show-ul este filmat în Thailanda și este prezentat de Radu Vâlcan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
GSP.RO
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.RO
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Tvmania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie

Știri România

Parteneri
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert
Adevarul.ro
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
Fanatik.ro
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
Inflația din iulie 2026, la 8,2%, arată unde pierzi mai puțini bani
Financiarul.ro
Inflația din iulie 2026, la 8,2%, arată unde pierzi mai puțini bani
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
TVMania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Universitatea care oferă 2.300 de euro pe lună studenților ca să joace jocuri video. Cu o condiţie
ObservatorNews.ro
Universitatea care oferă 2.300 de euro pe lună studenților ca să joace jocuri video. Cu o condiţie
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Mediafax.ro
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Navă cu 12 oameni la bord, cuprinsă de foc în Marea Neagră. Nicușor Dan, primele declarații
KanalD.ro
Navă cu 12 oameni la bord, cuprinsă de foc în Marea Neagră. Nicușor Dan, primele declarații

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
Fanatik.ro
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)