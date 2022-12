Cine sunt vedete internaționale îmbrăcate de Cătălin Botezatu: „Noi avem deja un astfel de magazin la Los Angeles”

Cătălin Botezatu deține de ani branduri și ateliere în industria modei. Viggo este afacerea lui cu costume bărbătești, cu cămăși, afacere care e prezentă și în România, dar și peste Ocean. Vrea însă să ajungă și în Orientul Mijlociu, în Dubai. Acesta e planul lui pentru 2023.

„Sper ca în anul 2023 să deschidem această afacere, de care sunt extrem de încântat. Într-adevăr este vorba despre magazine multibrand. Clara e de ceva timp pe piața din Orientul Mijlociu, eu m-am ocupat mai mult de zona vestică, eram pe Londra, Statele Unite ale Americii…

Doresc ca Viggo by Cătălin Botezatu să existe în Dubai, mai ales că în toată zona din Orientul Mijlociu sunt tot mai mulți clienți interesați. Deocamdată facem naveta. Facem costume personalizate, pregătim un showroom unde se iau măsuri. Noi avem deja un astfel de showroom la Los Angeles”, a spus designerul, care se mândrește că a îmbrăcat nume celebre de la Hollywood.

„Numai anul ăsta am îmbrăcat peste 20 de vedete pentru diferite evenimente. Iron Man, Pierce Brosnan, Keanu Reeves sunt doar câteva nume”, a explicat creatorul de modă.

Întrebat acum ceva vreme de eva.ro despre această afacere a lui, Cătălin Botezatu a mărturisit cum a pornit, dar și care e scopul lui. „Viggo este pentru bărbatul care dorește să aibă emoția pe care ți-o dă o haină de calitate în tendințe, emoția pe care unii clienți au pierdut-o cu timpul, din cauza faptului că pe piață există colecții stas.

Viggo vine să te incite să faci cumpărături chiar dacă ai garderoba plină. Avem în spate experiența, dar și echipa de oameni cu serioase cunoștințe în domeniu, oferim cele mai bune sfaturi de stil, astfel încât să aducem plus valoare fiecărei ținute”, a mai declarat Botezatu acum ceva vreme.

Cât costă un costum creat de Cătălin Botezatu

Recent, în cea mai nouă ediție a emisiunii „Ieftin scump”, moderată de Sorin Pușcașu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, prezentatorul a vizitat unul dintre magazinele lui Cătălin Botezatu.

Sorin Pușcașu, fost concurent la „Survivor”, a fost îmbrăcat în cel mai scump și cel mai frumos costum pe care îl avea în magazin. Este vorba despre un costum negru, cu detalii foarte atent croite, de culoare aurie, care i-a venit ca turnat lui Sorin, scrie Kanal D.

Prețul unui asemenea costum, fără pantofi incluși, ajunge la 4.000 de euro.

Pe site, prețul costumelor lui Cătălin Botezatu pornesc de la 1.999 de lei. Ele pot costa și mii de euro, în funcție de model.

Acum ceva vreme, într-un interviu pentru revista VIVA!, Cătălin Botezatu recunoștea că are o garderobă impresionantă, cu multe bijuterii și ceasuri de valoare. El a știut însă cum să își investească banii. „Plaja modei este una destul de vastă, am atelier, casă de modă, fabrici, magazine. Dar sunt implicat și în industria HoReCa, restaurante și cluburi și, nu în ultimul rând, în imobiliare.

Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur, pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar de la o anumită vârstă realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine. La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat, pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție: să cunoști oameni, culturi diferite”, a povestit el pentru viva.ro.

