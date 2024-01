În urmă cu aproximativ un an, Brigitte Pastramă și-a cumpărat o vilă în Dubai. Mai bine de 300.000 de euro a costat casa în care locuiește și pe care a renovat-o, locuința fiind acum estimată la 450.000 de euro.

Mutarea din România, unde are în continuare afaceri care prosperă, nu a luat-o din dorința ei. Brigitte Pastramă s-a gândit la Sara, la fiica ei, căreia și-a dorit să îi ofere un viitor mai bun. Vedeta nu era de acord cu anturajul pe care îl avea Sara.

Acum, în Dubai, tânăra merge la un liceu unde școlarizarea costă 12.000 de euro pe an. „Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitatea asta, să știi că nu ajunge doar să vrei, sunt niște sacrificii. În primul rând, trebuie să renunți la viața socială pe care o ai, pentru că eu în momentul în care mi-am făcut actele acolo nu am mai putut să ies atât timp din țară.

Eu nu m-am mai întors și nu pentru că nu am vrut, ci pentru că nu am putut. Am spus că a trebuit să fac schimbarea asta pentru că nu a fost ok. Adică nu mi-a plăcut cum se îndrepta nici anturajul (n.r. – fiicei sale), nici nimic și am zis că nu vreau să trec de două ori prin asta.

Dacă am dat o dată cu capul și nu am luat atunci inițiativa și poate în loc să stau mai mult cu copiii am stat poate cu Ilie (n.r. – Ilie Năstase)”, a mărturisit Brigitte Pastramă, în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, scrie Spynews.

Totodată, vedeta a mai precizat cât de importantă e Sara pentru ea. „Eu am fost, acum un an și jumătate, bolnavă. La spital, unica persoana care a venit și m-a vizitat a fost Sara și mi-am dat seama că pentru mine, copiii mei sunt comoara mea. Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, să fac o schimbare. (…)

Decât să-mi iau o geantă, mai bine fac un efort și îi plătesc copilului o școală și copilul ăsta ajunge undeva, că este la vârsta la care ea nu realizează ce face bine pentru ea. Am renunțat la viața mea socială, aveam aici prieteni, aveam o casă”, a adăugat ea.

Casa din Dubai a lui Brigitte Pastramă a fost renovată

În Dubai, Brigitte Pastramă a început o viață nouă, vila pe care a cumpărat-o cu 350.000 de euro a renovat-o, aceasta fiind estimată acum la 450.000 de euro. Totodată, vedeta are și o afacere acolo. „Casa am luat-o în august. Am terminat-o.

După ce am achiziționat-o, am spart tot în afară de scări, balustradă și geamuri, am schimbat tot. Are 125 mp, este un penthouse. E într-o zonă destul de scumpă, specială pentru familii care au copii la universități. Înainte de handover era vreo 200.000 (n.r. – de euro), după ce s-a terminat, a ajuns la 300 și ceva de mii (n.r. – de euro).

Nu am fost pregătită pentru creșterea asta, mereu mă sunau că vin și au trecut șapte luni. Am fost a treia din comunitate. Am plătit 300 și ceva de mii, pentru utilități încă vreo 30.000, nu era conectată la apă sau curent, apoi am mai băgat în ea renovări de 25.000-30.000. Prețurile acolo erau de China și manopera și tot. Am băgat cea mai bună calitate și mai ieftină”, a mai spus Brigitte Pastramă în emisiunea de la Antena Stars, conform spynews.ro.

În Dubai, ea are acum o firmă de construcții după ce și-a luat mai multe țepe. Pentru a putea să-și termine de renovat locuința, a decis să facă pași importanți, astfel că a luat deciziile în propriile sale mâini. „Am făcut eu, ramele de exemplu, le-am făcut eu și Florin. Acum, casa valorează un milion și ceva de dirhami, adică vreo 450.000 de euro. Grădina a fost scumpă. Aia (n.r. – gresia) am pus-o eu.

Găsești și mai ieftine, la 100 și ceva de mii, depinde de fiecare. Eu am familie mare și aveam nevoie de spațiu. Sara voia camera ei, eu – camera mea, un living, o curticică. Este un living, două dormitoare și trei băi”, a mai spus Brigitte Pastramă.

