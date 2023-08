Cei trei maeștri ai gastronomiei și-au ascuțit cuțitele, și-au pregătit cloșurile și lansează invitația acestei toamne, din 2 septembrie, la Antena 1: „Hai la masă, România!”, la un nou sezon „Chefi la cuțite” cu concurenți surprinzători, invitați neașteptați și bucate alese, anunță Antena 1.

Pentru că de data aceasta, show-ul culinar prezentat de Irina Fodor are o premieră maraton, cu 5 ediții consecutive: sâmbătă și duminică, 2 și 3 septembrie, de la ora 20.00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20.30.

Cu șase victorii înregistrate până acum, Chef Sorin Bontea are planuri mari și în acest sezon: „Cum ar fi să câștig și sezonul acesta?! Nimic imposibil, mi-ar plăcea! Abia aștept să întâlnesc noii concurenți și să-mi alcătuiesc o echipă imbatabilă, pentru că de-aici pornește totul: dacă am alături de mine oamenii potriviți, nimic nu-mi stă în cale”.

Chef Cătălin Scărlătescu are trei trofee adjudecate până în prezent, dar este gata pentru o bătălie mai aprigă ca niciodată în bucătăria „Chefi la cuțite”, sezonul 12. „Sezonul trecut nu prea mi-a surâs norocul. Așa că acum, simt că e momentul să-mi iau revanșa. Ultimele două sezoane au fost ale lui Bontea, dar cineva trebuie să-l oprească și-mi doresc mai mult ca oricând să fiu eu cel care-i va pune piedică în această nouă întrecere spectaculoasă”, a anunțat bucătarul.

Recomandări Sfârșitul visului lui Oppenheimer. Unde dau greș noile modele de reactoare nucleare, care urmează să fie instalate și în România – Analiză

Chef Florin Dumitrescu are doar două victorii în cele 11 sezoane difuzate până acum. Echipa lui nu a mai câștigat de 6 sezoane. „Sezonul 12 este un sezon pe care eu îmi doresc mult să-l câștig. Vreau ca la final să ridicăm acea farfurie, trofeul suprem – eu și unul dintre concurenții mei. Sunt însetat de victorie, pentru că nu am mai câștigat de șase sezoane. Așa că intru în această bătălie mai motivat ca oricând”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Gina Pistol s-a retras din televiziune

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine. Astfel, sezonul 11 Chefi la cuțite, care a fost difuzat de Antena 1 în primăvară, a fost ultimul prezentat de Gina Pistol. Vedeta TV și-a însoțit anunțul cu următoarea declarație emoționantă:

Recomandări Deși cetățenii români i-au ajutat, gazdele nu le-au dat banii de mâncare veniți de la stat, acuză sute de refugiați. „A trebuit să ne întoarcem în Ucraina”. Cum se apără proprietarii

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci:

Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Care e diferența de vârstă dintre Delia și Răzvan Munteanu. Puțini știu câți ani are soțul artistei

Viva.ro Îl recunoști? Ce se intampla acum cu un mare artist al României, la 65 de ani. Din ce trăiește, de fapt

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Obiceiul care atrage ghinionul și necazurile în casă. Evită să faci acest lucru seara, înainte de culcare

Știrileprotv.ro Alertă în aer! Pilotul unui avion cu 300 de pasageri care decolase din Miami a murit în timpul zborului, „imediat după ce au început simptomele”

Observatornews.ro Milionar crypto ucis, dezmembrat și aruncat la toaletă, în Bulgaria. Părți din cadavru au fost găsite de instalatorii chemați să desfunde canalizarea

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro 'Am văzut suferința în toate formele ei'. Instanța a decis ce se întâmplă cu fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu