„Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut Ciprian Marica! Mi-a luat baza Voința, m-a scos din fundație! M-a anunțat acum avocatul!”, spunea Ilie Năstase săptămâna trecută, după ce nașul său l-ar fi scos din afacere.

Fostul mare jucător de tenis îl acuză pe nașul său că i-ar fi luat afacere, însă Ciprian Marica prezintă o altă variantă. Baza Voința a fost preluată de Ilie Năstase în anul 2012, iar la începutul anului 2021, Ciprian Marica s-a implicat și el în acest proiect. Mai exact, fostul fotbalist a contribuit la modernizarea acesteia, investind două milioane de euro.

Ciprian Marica a intrat în direct la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre conflictul cu Ilie Năstase. Fostul internațional susține că nu l-a dat pe finul său afară din fundație, ci acesta nu mai deține rolul de președinte.

„Am avut o înțelegere cu Ilie Năstase. La momentul respectiv, Ilie avea încredere în mine, astăzi nu mai are încredere. Dorește un alt deal (n.r. – afacere). Lucrurile au luat o altă întorsătură. La momentul în care Ilie mi-a spus că nu mai e de acord cu înțelegerea făcută sau că nu a înțeles deal-ul pe care l-am făcut, i-am spus că nu-i nicio problemă să schimbe deal-ul sau să-l facă cu oricine altcineva își dorește. Singura condiție a fost să-mi protejeze sau să-mi garanteze investiția pe care am făcut-o aici. Era o sumă datoare, plus 10 milioane de lei pe care eu i-am investit aici în reabilitarea bazei sportive. Baza Voința este în proprietatea statului. Singurul meu obiectiv e ca, până la finalitatea contractului, să am o garanție asupra banilor pe care i-am câștigat în fotbal și pe care i-am investit aici. Fundația are niște datorii pe care eu mi le-am asumat. Nu l-am dat afară pe Ilie Năstase din fundație! Despre ce vorbim? Ilie Năstase este în fundație în continuare ca membru fondator. Nu l-a scos nimeni din fundație. Nu mai este președinte, într-adevăr. Nu mă cert cu Ilie Năstase! Eu cedez în situația asta, înainte să fie un scandal. Nu e o miză, pentru că am explicat care e situația terenului. Terenul de 50 de milioane e al statului. Eu am investit aici două milioane de euro! Eu l-am rugat pe Ilie să-l sune pe Ion Țiriac și să-i ceară un avocat! Am fost la avocatul lui Țiriac și a rămas să ne vedem după ce se uită pe acte. Eu sunt cel mai la risc, pentru că am investit într-un teren al statului!”, a explicat Ciprian Marica, la PRO TV, potrivit Click!.

Soția lui Ilie Năstase: „Marica i-a luat afacerea de sub nas”

Ioana Simion declară că Ciprian Marica l-ar fi pus pe Ilie Năstase să semneze niște acte și așa l-ar fi păcălit. De asemenea, ea susține că fostul mare jucător de tenis trăiește șocul vieții sale și nu înțelege cum a fost capabil nașul lor de asemenea trădare.

„Nu are nicio explicație pentru ceea ce s-a întâmplat, dar a înțeles că Marica i-a luat afacerea de sub nas. E șocul vieții sale. El spune că i-a mai semnat lui Marica, în perioada din urmă, ceva acte prin care îl îndrituia să facă ceva plăți în numele său, dar atât și nimic mai mult! Ilie mi-a spus că Marica a umblat și la Consiliul de Administrație, acolo unde i-ar fi pus pe tatăl și unchiul său, fără să fi scos un cuvânt pe tema asta. A fi om în ziua de azi e lucru mare. E singurul meu comentariu. Cum să nu ai suflet, să nu te gândești că poți lua lucrul altuia, la care nu ai nicio contribuție? Nici nu contează cum te numești, Vasile sau Ion, dacă nu e treaba ta, cine îți dă ție afacerea de-o viață a altuia?!”, declara recent Ioana Năstase.

