Cristi Mitrea a participat la preselecțiile „Survivor România”, dar nu a fost acceptat. „Nici nu am negociat”

„Știi care e faza cu Survivor? Am fost la o preselecție ceva… La un casting, s-au dat niște probe sportive și s-au dus alții, nu știu. Probabil pentru că nu eram ofertant.

Nu a fost vorba de bani. Nici nu am negociat. Mi-ar fi plăcut ca experiență. Nu mi-ar fi plăcut din prisma vârstei că vine vreun copil d-ăla de 20 de ani de te aleargă de ies ficații din tine.

Te face de râs vreun copil d-ăla”, a spus Cristi Mitrea în podcast-ul „Acasă la Măruță”, despre Survivor.

Cristi Mitrea și Andreea Mantea au un copil împreună

În urmă cu 7 ani, Burlăcița a fost show-ul matrimonial care i-a adus împreună pe Cristi Mitrea și Andreea Mantea.

„Băiatul ăla care a făcut greșeala aia mare. Am fost la Burlăcița și întâmplarea a fost că nu am vrut să plec acasă. Mie îmi place să câștig, oriunde m-ai pune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

M-am văzut cu 12 deștepți acolo și am zis că eu sunt cel mai deștept. Eu am plecat cu avionul și am venit cu avionul. (n.r. râde) Da, a venit și Andreea cu mine.

De la un moment dat încolo, între noi doi a fost o relație serioasă. Da, s-a născut și un copil. Avem un băiat.

Sincer, pentru mine a fost tot timpul și este un subiect sensibil, prin prisma a tot ceea ce am trăit eu în copilărie, prin cum s-au desfășurat lucrurile, a situației prin care ne aflăm în momentul de față”, a declarat Cristi Mitrea în podcastul lui Cătălin Măruță.

Citeşte şi:

Educație sexuală sau cum politicienii români aud doar „sex”, acolo unde UE aude „conștientizare”

REPORTAJ. O familie cu doi copii din Tulcea a primit un cadou neașteptat de la românii din străinătate: „Pentru așa ceva nu strângeam bani într-o viață”

Un pilot de off-road a murit după ce mașina i-a fost luată de viitură, în timpul competiției

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Momente șocante după golul Ungariei. Jurnalistă luată cu fulgi cu tot, imaginile zilei la EURO

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a IMPLORAT-O Laurențiu Reghecampf pe Anamaria Prodan să facă, după ce a anunțat divorțul

Observatornews.ro Cum s-a produs tragedia de la concursul de off-road în care pilotul Adrian Cernea și-a pierdut viața. ”Nu ştiu de ce a luat decizia să intre”

HOROSCOP Horoscop 20 iunie 2021. Fecioarele trebuie să fie deschise la ceea ce au de spus partenerii de cuplu

Știrileprotv.ro O tânără avocată din Iași a murit după ce s-a aruncat dezbrăcată pe geam de la etajul 6. Ce a făcut înainte

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)