Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu fosta soacră. Mama lui Gabi Bădălău e bună de plată

După ani de tensiuni și procese, Claudia Pătrășcanu a obținut o victorie importantă în instanță în disputa cu fosta soacră, mama lui Gabi Bădălău. Artista a făcut primele declarații după verdict, transmițând un mesaj plin de emoție și recunoștință.

Verdict favorabil pentru Claudia Pătrășcanu

Conflictul dintre cântăreață și familia fostului soț a început după divorț, când relațiile dintre cele două părți s-au deteriorat vizibil. Mama afaceristului a acuzat-o pe artistă de defăimare și a cerut despăgubiri, dar și scuze publice.

După un proces îndelungat, instanța i-a dat dreptate Claudiei Pătrășcanu, iar apelul formulat ulterior de partea adversă a fost respins ca nefondat. Astfel, decizia judecătorilor rămâne definitivă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Mai mult, potrivit informațiilor apărute, fosta soacră va trebui să achite cheltuielile de judecată, suma urmând să fie stabilită separat, la cererea artistei.

După această victorie, Claudia Pătrășcanu a mărturisit că are încredere în justiție și că experiența prin care a trecut i-a întărit convingerile. Artista a declarat că încă există judecători care, înainte de toate, sunt oameni și cântăresc lucrurile așa cum ar trebui.

„Pentru mine, este încă o confirmare că, dincolo de încercări și tot felul de nedreptăți… există oameni și judecători care cântăresc lucrurile cu dreptate. Există speranță! Vreau să le mulțumesc avocaților care mi-au fost alături, cu profesionalism și omenie, pe tot acest drum greu. Am mers mereu înainte, cu credință și răbdare, iar astăzi simt că Dumnezeu mi-a arătat încă o dată că EL este Calea și Adevărul… prin oameni, El așază lucrurile așa cum trebuie“, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

De asemenea, aceasta a ținut să le mulțumească avocaților care i-au fost alături în acest proces dificil, dar și credinței care a ajutat-o să rămână puternică.

Un drum lung, dar încheiat cu succes

Cântăreața a subliniat că și-a păstrat în tot acest timp încrederea în Dumnezeu, ceea ce i-a oferit răbdarea necesară pentru a merge mai departe. Procesul a reprezentat o perioadă tensionată din viața sa, însă rezultatul final i-a adus liniștea și sentimentul de dreptate.

„Soluția pe scurt: DOSAR nr.11907/212/2024 DECIS 29.04.2026 Respinge, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta Bădălău Rodica împotriva S.C. nr. 4358/27.03.2025 pronunţată de Judecătoria Constanţa. Ia act de manifestarea de voință a intimatei pârâte, în sensul că solicită acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată azi, 29.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE