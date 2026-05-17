„Taiwanul se află în centrul intereselor mondiale, iar pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan nu vor fi niciodată sacrificate, nici supuse unui târg”, a afirmat Lai într-un comunicat distribuit pe Facebook.

„Continuarea vânzărilor de arme de către Statele Unite Taiwanului” și „întărirea cooperării de securitate” între Taipei și Washington constituie „elemente-cheie pentru menținerea păcii și stabilității regionale”, a subliniat președintele taiwanez.

Afirmațiile sale vin la câteva zile după ce Donald Trump a declarat că continuarea vânzărilor de arme către Taiwan „depinde de China” și constituie „un foarte bun atu de negociere”.

Liderul chinez Xi Jinping i-a transmis lui Trump, cu prilejul vizitei președintelui american la Beijing, că Taiwanul este punctul critic care poate stabiliza sau distruge relația bilaterală. Xi a subliniat că independența insulei este incompatibilă cu pacea, avertizând asupra riscului de conflict direct.

Deși comunicatul oficial al Casei Albe a omis subiectul Taiwan, secretarul de stat american, Marco Rubio, a confirmat pentru NBC că tema a fost, de fapt, abordată.

„Politica SUA privind problema Taiwanului rămâne neschimbată până în prezent şi în urma întâlnirii pe care am avut-o astăzi aici. Subiectul a fost adus în discuţie. Ei îl aduc mereu în discuţie din partea lor, noi ne exprimăm întotdeauna clar poziţia şi trecem la alte subiecte. Ştim care este poziţia lor şi cred că şi ei ştiu care este a noastră”, a afirmat Marco Rubio.

