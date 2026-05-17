Alexandra Căpitănescu s-a întors în România după Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu și delegația României la Eurovision au revenit în țară duminică, după marea finală de la Viena. Echipa a susținut o conferință de presa la Aeroportul Otopeni, unde tânăra artistă a ținut să mulțumească tutror celor care au susținut-o, publicului care a votat-o și membrilor echipei pe care i-a avut alături.

„Știu mai bine să cânt la microfon decât să vorbesc. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și că ați fost aici pe tot parcursul acestui concurs. Unii dintre voi ați fost aici de la început, de când nu ne știa nimeni și nu ne băga în seamă. A fost o experiență extraordinar de grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, am luat locul 2 la public, am fost câștigătorii inimilor”, a transmis Alexandra Căpitănescu, când a ajuns în România.

Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu la întoarcerea în România după succesul de la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei în marea finală de la Viena și a obținut cel mai mare punctaj din istoria României, la Eurovision. Tânăra artistă a luat 296 de puncte. Artista spune că este „subiectivă” acordarea notelor și este de părere că „publicul are dreptate”, iar ea are „încredere în ei”.

„E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei. Eu cred că publicul are dreptate și mă încred în ei”, a mai spus artista, la revenirea în România.

Alexandra Căpitănescu a fost descrisă de presa străină ca fiind „o combinație între Lady Gaga și Maria Callas”, după momentul spectaculos interpretat pe scena de la Viena.

„România a demonstrat că poate fi un popor unic”

Piesa „Choke Me” a cucerit inima publicului și a adus succesul României la ediția din 2026 a Eurovisionul Song Contest. Odată cu acest succes, vizibil emoționată, Alexandra Căpitănescu a mărturisit că „România a demonstrat că poate fi un popor unic, unul care își sprijină talentele”.

„Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor implicați, singură nu aș fi reușit să fac asta. Ca un sfat pentru viitorii participanți la Eurovision, dragilor, aveți nevoie de o echipă, de oameni, altfel o să vă fie foarte foarte greu și asta mi-a spus în primul rând Jamala, câștigătoarea din alt an.

România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unic, unul care își sprijină talentele. Mulțumim artiștilor și industriei muzicale că ne-au postat, tuturor festivalurilor…nu știu ce să mai zic, sunt copleșită de emoții”, a mai spus artista, în timpul conferinței de presă.

Prestația Alexandrei Căpitănescu a atras atenția presei străine

Prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026 a captat atenția presei internaționale, care a lăudat combinația inedită dintre teatralitate și puterea vocală a artistei. Reprezentanta României a urcat pe scena din Viena cu piesa „Choke Me”, impresionând publicul și criticii deopotrivă.

Jurnaliștii străini au comparat-o pe Alexandra Căpitănescu cu două dintre cele mai mari nume din muzică. «În majoritatea zilelor, Alexandra Căpitănescu este studentă la master la Facultatea de Fizică din București. În această seară, însă, artista urcă pe scena Eurovision ca o combinație între Lady Gaga și Maria Callas, cu influențe inspirate din stilul Stevie Nicks. Piesa „Choke Me” este descrisă drept «o arie rock» despre recâștigarea controlului asupra anxietății și emoțiilor care «te sufocă»”, scrie bbc.com.

Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care a obținut cel mai mare punctaj din istoria României la Eurovision

În viața de zi cu zi, Alexandra Căpitănescu este o tânără de 22 de ani care studiază fizica medicală la Facultatea de Fizică din București. Povestea sa, care îmbină pasiunea pentru știință cu talentul artistic, a fost subliniată de mass-media internațională ca exemplu de diversitate și perseverență.

Reamintim că România a intrat în finala Eurovision 2026 pe poziția 24, aproape de finalul serii, dar prestația Alexandrei a reușit să atragă atenția. Momentul său artistic a fost marcat de o coregrafie dramatică, efecte vizuale spectaculoase și prezența unei dansatoare îmbrăcate în alb, interpretată de Daria Cristea.

