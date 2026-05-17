Alexandra Căpitănescu s-a întors în România după Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu și delegația României la Eurovision au revenit în țară duminică, după marea finală de la Viena. Echipa a susținut o conferință de presa la Aeroportul Otopeni, unde tânăra artistă a ținut să mulțumească tutror celor care au susținut-o, publicului care a votat-o și membrilor echipei pe care i-a avut alături.

„Știu mai bine să cânt la microfon decât să vorbesc. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și că ați fost aici pe tot parcursul acestui concurs. Unii dintre voi ați fost aici de la început, de când nu ne știa nimeni și nu ne băga în seamă. A fost o experiență extraordinar de grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, am luat locul 2 la public, am fost câștigătorii inimilor”, a transmis Alexandra Căpitănescu, când a ajuns în România.

Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu la întoarcerea în România după succesul de la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei în marea finală de la Viena și a obținut cel mai mare punctaj din istoria României, la Eurovision. Tânăra artistă a luat 296 de puncte. Artista spune că este „subiectivă” acordarea notelor și este de părere că „publicul are dreptate”, iar ea are „încredere în ei”.

„E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei. Eu cred că publicul are dreptate și mă încred în ei”, a mai spus artista, la revenirea în România.

Alexandra Căpitănescu a fost descrisă de presa străină ca fiind „o combinație între Lady Gaga și Maria Callas”, după momentul spectaculos interpretat pe scena de la Viena.

„România a demonstrat că poate fi un popor unic”

Piesa „Choke Me” a cucerit inima publicului și a adus succesul României la ediția din 2026 a Eurovisionul Song Contest. Odată cu acest succes, vizibil emoționată, Alexandra Căpitănescu a mărturisit că „România a demonstrat că poate fi un popor unic, unul care își sprijină talentele”.

„Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor implicați, singură nu aș fi reușit să fac asta. Ca un sfat pentru viitorii participanți la Eurovision, dragilor, aveți nevoie de o echipă, de oameni, altfel o să vă fie foarte foarte greu și asta mi-a spus în primul rând Jamala, câștigătoarea din alt an.

România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unic, unul care își sprijină talentele. Mulțumim artiștilor și industriei muzicale că ne-au postat, tuturor festivalurilor…nu știu ce să mai zic, sunt copleșită de emoții”, a mai spus artista, în timpul conferinței de presă.

Prestația Alexandrei Căpitănescu a atras atenția presei străine

Prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026 a captat atenția presei internaționale, care a lăudat combinația inedită dintre teatralitate și puterea vocală a artistei. Reprezentanta României a urcat pe scena din Viena cu piesa „Choke Me”, impresionând publicul și criticii deopotrivă.

Jurnaliștii străini au comparat-o pe Alexandra Căpitănescu cu două dintre cele mai mari nume din muzică. «În majoritatea zilelor, Alexandra Căpitănescu este studentă la master la Facultatea de Fizică din București. În această seară, însă, artista urcă pe scena Eurovision ca o combinație între Lady Gaga și Maria Callas, cu influențe inspirate din stilul Stevie Nicks. Piesa „Choke Me” este descrisă drept «o arie rock» despre recâștigarea controlului asupra anxietății și emoțiilor care «te sufocă»”, scrie bbc.com.

Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care a obținut cel mai mare punctaj din istoria României la Eurovision

În viața de zi cu zi, Alexandra Căpitănescu este o tânără de 22 de ani care studiază fizica medicală la Facultatea de Fizică din București. Povestea sa, care îmbină pasiunea pentru știință cu talentul artistic, a fost subliniată de mass-media internațională ca exemplu de diversitate și perseverență.

Reamintim că România a intrat în finala Eurovision 2026 pe poziția 24, aproape de finalul serii, dar prestația Alexandrei a reușit să atragă atenția. Momentul său artistic a fost marcat de o coregrafie dramatică, efecte vizuale spectaculoase și prezența unei dansatoare îmbrăcate în alb, interpretată de Daria Cristea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mariana, mama lui Cristi Chivu, apariție rară la câteva zile de când fiul ei a făcut eventul în Italia
GSP.RO
Mariana, mama lui Cristi Chivu, apariție rară la câteva zile de când fiul ei a făcut eventul în Italia
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Cât costă un kilogram de roșii în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de aproape trei ori mai mare
Știri România 12:01
Cât costă un kilogram de roșii în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de aproape trei ori mai mare
Cât costă un kilogram de căpșuni în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de peste două ori mai mare
Știri România 11:35
Cât costă un kilogram de căpșuni în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de peste două ori mai mare
Parteneri
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul.ro
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Cine a îmbrăcat-o pe Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Ținuta româncei, realizată de soția unui celebru avocat
Fanatik.ro
Cine a îmbrăcat-o pe Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Ținuta româncei, realizată de soția unui celebru avocat
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu la întoarcerea în țară, după ce a obținut cel mai mare punctaj din istoria României la Eurovision
Stiri Mondene 17:27
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu la întoarcerea în țară, după ce a obținut cel mai mare punctaj din istoria României la Eurovision
Robotul Robert, dans impecabil pe Bangaranga în centrul Sofiei: „A prins imediat mișcările”
Stiri Mondene 15:55
Robotul Robert, dans impecabil pe Bangaranga în centrul Sofiei: „A prins imediat mișcările”
Parteneri
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
TVMania.ro
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună"
ObservatorNews.ro
Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună"
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax.ro
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Wowbiz.ro
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax.ro
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Nicușor Dan, criticat de un fost aliat, în presa străină: De la un „favorit al UE”, la legături cu MAGA și acuzații de apropiere de AUR
Politică 09:56
Nicușor Dan, criticat de un fost aliat, în presa străină: De la un „favorit al UE”, la legături cu MAGA și acuzații de apropiere de AUR
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 16 mai
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Motivul din spatele deciziei Universității Craiova de a cere test antidoping pentru întreg lotul lui U Cluj! La câți jucători depistați pozitiv se pierde meciul
Fanatik.ro
Motivul din spatele deciziei Universității Craiova de a cere test antidoping pentru întreg lotul lui U Cluj! La câți jucători depistați pozitiv se pierde meciul
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?