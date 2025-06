În 2022, după trei ani de scandaluri și procese, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat cu acte. Din 2019, ei erau separați, de când cântăreața a plecat din casa în care locuiau împreună cu copiii lor, cei doi băieți care acum locuiesc cu ea.

Acum, la aproape șase ani de la separarea lor, Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea despre divorțul de Gabi Bădălău, care nu a fost deloc unul ușor pentru ea. Totodată, a spus că a luptat mai ales pentru copii, ea nu și-ar vedea viața fără ei.

Claudia Pătrășcanu nu își vede viața fără copii

„Au trecut și anii aceia de după divorț, sunt 6 ani aproape. Vezi? Nici nu îți dai seama. Au fost multe motive ale divorțului, nu vreau să mă mai întorc în timp. E clar că un om nu divorțează că vrea el așa de bine. Nu se mai putea sub nicio formă.

Și el știe foarte bine de ce, și eu știu asemenea că nu ne mai era bine și nu are sens acum să mai dezgropăm, că deja a fost o nebunie cu divorțul nostru. Mi-aș fi dorit să divorțăm frumos pentru copiii noștri și să nu fie atâta tevatură și suferință în sufletul nostru. Pentru mine, clar nu a fost ușor.

Pentru nimeni nu e plăcut. Aici a fost o luptă pentru copii, lupta de a lua copiii de lângă mine. Dacă un bărbat ajunge să gândească că mama… copiii trebuie să crească lângă mamă. Bineînțeles, și tatăl trebuie să fie alături de ei, să îi vadă, să îi sprijine, să le ofere tot ce poate el și ce consideră el că poate. Nu mă gândeam niciodată. Nu îmi văd viața fără copiii mei.”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la „Online story”, conform Wowbiz.

Recomandări Vladimir Kara-Murza, disident rus: „După ce regimul Putin va cădea, Rusia va avea nevoie de experiența României privind trecerea de la dictatură la democrație” INTERVIU

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Câți bani cheltuie lunar Claudia Pătrășcanu

Având în vedere că băieții locuiesc cu ea, Claudia Pătrășcanu are nevoie lunar de mulți bani pentru a le asigura copiilor tot confortul. „Nu îmi fac niciodată un calcul, nu sunt genul de persoană care să îmi fac pe caiet, cum se făcea odată. Destul de mult, sunt activitățile extrașcolare, tot ce cumpărăm în casă, haine, aniversările, vacanțe.

O familie care este împreună și își crește copiii știe, cu siguranță, cam cât costă pe lună creșterea a doi copii. E destul, dar nu stau să calculez. Cred că estimez, fără vacanțe, la 3.000-4.000 de euro, cu tot ce înseamnă și în casă, că până la urmă plătim curentul, gazele. Mi s-a întâmplat să plătesc apa luna trecută 3.000 de lei.

Atât eu, cât și copiii am crescut la un anumit nivel și nu putem să ne întoarcem acum să ne luăm de la gură. Sub nicio formă. Atât cât pot și Dumnezeu îmi dă putere, voi încerca să le ofer cât consider eu că se poate. Nici nu iau în considerare banii de la fostul soț. Nici nu știu dacă îi primesc, eu l-am rugat să facă un cont special pentru ambii copii, unde să vireze banii. Nu s-a întâmplat acest lucru.

Recomandări Efectul secundar Praid: 39.000 de persoane au rămas fără apă potabilă în Mureș

Eu nu am nevoie de nimic, dar copiii au, că doar nu cresc cu aer. Se întâmplă să treacă și 2-3 luni fără să fie niciun ban în cont sau să existe maximum 3.000 de lei. Au fost 6 luni când nu le-a pus niciun bănuț. Noi nu ne conducem viața după banii pe care îi dă tatăl copiilor. Eu îmi îngrijesc copiii în continuare la fel, cât am posibilitatea asta și cât se poate. Nu știu dacă o face din răzbunare, nu știu care este motivul, dumnealui știe cel mai bine”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.