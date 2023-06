Claudia Pătrășcanu își dorește să devină din nou mamă și să se recăsătorească, după divorțul controversat de Gabi Bădălău. Artista a făcut aceste dezvăluiri într-un interviu recent, în care a vorbit deschis despre planurile ei de viitor. Claudia, în vârstă de 44 de ani, a declarat că maternitatea este unul dintre cele mai mari daruri ale vieții și că își dorește cu ardoare să mai aducă pe lume un copil. Ea a subliniat importanța unei familii fericite și stabile în creșterea și educarea unui copil și spune că este pregătită să își ofere tot sprijinul și dragostea unui nou membru al familiei.

„Eu sunt foarte fericită că am crescut și cresc doi copii atât de buni, încât pentru mine ceea ce gândesc, ce simt și ce își doresc ei contează foarte mult. Dacă cei mici își doresc pentru mine să fiu fericită, să mă recăsătoresc, să le mai fac un frățior sau o surioară, pentru mine asta spune mult. Copiii mei vor să mă facă fericită, nu vor să mă vadă singură, nu contează ce spune x, y, ei contează. Dacă copiii mei mi-au dat binecuvântarea lor, atunci pentru mine e totul. Dacă eu sunt fericită și ei sunt fericiți, totul e de la Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin mintea oamenilor, prin sufletul lor și așa mi-a dat mie puterea Dumnezeu să-i cresc și uite că astăzi de exemplu ei își doresc să mă recăsătoresc, să fiu fericită, să avem o familie”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru spynews.ro.

„Ei vor un frățior, își doresc foarte mult, mai vor un bebeluș”

Și a continuat: „Ei vor un frățior, își doresc foarte mult, mai vor un bebeluș. Ei sunt atât de buni și doritori, au zis că ei vor să-l hrănească, să aibă grijă de el, mi-au zis că ei vor să mă căsătoresc și tot timpul cel mic mai face glumițe și zice că îmi pune un inel pe deget și mă căsătoresc. Cred că așa mă văd ei, așa își doresc și le-am explicat că pentru orice întâmplare a vieții există un moment și să avem răbdare că poate se întâmplă sau nu, deocamdată nu e momentul, dar cine știe. Dacă am binecuvântarea lor putem să cântăm și «ia-ți mireasă ziua bună»”.

„Un bărbat adevărat nu își va dori deloc să fie expus”

În ceea ce privește căsătoria, Claudia a afirmat că își dorește să se recăsătorească și să trăiască o poveste de dragoste autentică și durabilă. Artista a învățat multe din experiențele trecute și este hotărâtă să găsească un partener care să îi ofere stabilitate emoțională și să împărtășească alături de ea bucuriile și provocările vieții.

Despărțirea de Gabi Bădălău a fost un moment dificil în viața Claudiei, însă ea a reușit să treacă peste și să se concentreze pe propria fericire. Artista a fost mereu apreciată pentru talentul său muzical și pentru cariera sa de succes, iar acum își dorește să-și construiască și o viață personală împlinită.

„Am spus că încă mai cred în iubire, în oameni, în cuvinte, în ochii oamenilor, în te iubesc, în îmbrățișări care îți oferă căldură. Eu o să fiu rezervată din acest punct de vedere, nu vreau să dau detalii din viața mea personală, eu am zis un lucru, că și dacă ar apărea cineva, nu aș încerca să expun, aș încerca să-mi țin relația cât mai rezervată. Nu că aș ascunde, că nu am cum să nu mă afișez cu el, dar eu nu aș vrea să fiu cea care expune, pentru că s-a întâmplat să-mi expun relațiile, să mi se ceară, dar eu acum cred în altfel de iubire, în chimie, în emoție. Un bărbat adevărat nu își va dori deloc să fie expus și nu va cere asta.”

„Am învățat foarte mult în ultima vreme din ce a fost greșit”

Claudia Pătrășcanu își dorește să fie mai rezervată cu viața personală și să facă mereu ceea ce simte. Divorțul de Gabi Bădălău a fost unul dureros pentru ea.

„Mi se pare cel mai ok așa, așa cred eu că e bine, eu am și copiii care au crescut, sunt mai rezervată, am învățat foarte mult în ultima vreme din ce a fost greșit, nu vreau să se mai repete. Nici nu vreau să mă feresc, las lucrurile să vină așa de la sine, dar eu încă mai cred în iubire, căsătorie, de ce nu. Când ești supărat și ți se întâmplă lucruri urâte zici că nu mai vrei, nu mai crezi, dar când lucrurile se așează și te vindeci, atunci se schimbă situația”, a mai zis ea.

