Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, o nouă întrevedere în procesul de divorț. Artista a venit la tribunal însoțită de Andreea Bănică. „Am obosit. Mergem înainte”

„Am obosit, dar ce să fac? Mergem înainte. Normal că am obosit. Se întâmplă să se mai amâne, să se mai prelungească cu orele.

Nu știu, este foarte ocupat, este prins și trebuie să îl înțelegem, eu am răbdare. Eu prima oară am fost audiată și am răspuns întrebărilor și de atunci nu mai vorbesc.

Nu cer nimic, de aceea avem avocați. Tot prin acte se va realiza. (n.r. ai mai ținut legătura cu Gabi Bădălău?) Noi nu ținem legătura, nu înțeleg de ce am mai vrea din moment ce sunt jignită. Din partea mea dintotdeauna s-a dorit o relație amiabilă, nu știu el ce dorește”, a spus Claudia Pătrășcanu, potrivit Spynews.

„Nu este adevărat, niciodată nu s-a întâmplat acest lucru, iar răspunsurile le au cei de la poliție, din județul Constanța și cei de la Protecția Copilului.

Niciodată nu am refuzat să-i dau copiii, nu aș face acest lucru, dar în același timp țin cont de doleanțele copiilor mei și cunoaște foarte bine domnul Gabi această situație. El încearcă niște strategii, dar eu le consider greșite”, a mai spus artista.

Citeşte şi:

ENEL l-a prins pe patronul cimitirului ilegal că fură curent, dar șeful Gărzii de Mediu Tulcea le-a cerut să nu-l întrerupă: „Obiectiv de interes național”!

Ce cred eu că s-a întâmplat cu adevărat pe 10 august 2018. Mesaj pentru cei revoltați de închiderea dosarului

STUDIU | Nu doar că vaccinul e recomandat celor care au făcut COVID, dar ei dezvoltă cei mai mulți anticorpi. La ce valori au ajuns

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ce a spus Merkel despre Halep pe holurile Parlamentului European: „Mereu mă oprește și mă întreabă”

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Fraţi români, executaţi pe malul unei bălţi de pescuit, în Belgia. Un fost ofiţer de poliţie i-ar fi ucis pe cei doi

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2021. Balanțele au șansa de a face pași importanți în direcția dorită

Știrileprotv.ro Explicaţia tinerei din Moldova care s-a dezbrăcat în semn de protest în faţa poliţiei. Umilinţele la care a fost supusă atât ea, cât şi colegele ei

Telekomsport Gimnasta de aur a ţării a dispărut fără urmă. Când a fost văzută ultima oară şi indiciul descoperit

PUBLICITATE Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)