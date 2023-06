Cleopatra Stratan trăiește o dragoste de poveste. "Mi-a zis: «Simt că aș putea face orice cu tine în viață!»”

Cleopatra Stratan trăiește o extraordinară poveste de dragoste alături de soțul ei, Edward Sanda. Artiști amândoi, colaboratori la diverse proiecte, interpretând diverse melodii romantice, căsătoriți în 2021.

Cleo a trecut de perioada „Ghiță”, pe care-l aștepta la portiță în intens mediatizata melodie din 2006. Trecând prin diverse etape ale existenței sale, „o femeie de oraș crescută la țară, care m-au călit și m-au învățat”, este una dintre artistele de succes, alături de bărbatul vieții ei.

În momentul în care vorbește despre relația lor, cuvintele femeii par desprinse din cărțile de dragoste ale literaturii universale.

„Nu m-am gândit că o să îndrăgostesc lulea de la prima vedere”

Edward Sanda și Cleopatra Stratan

„Eu am simțit că se va întâmpla ceva bun în ziua în care l-am cunoscut pe Edi, în studio, la București. Eu făceam studii la București, el era artist semnat la «Famous» (n.red casă de discuri). Au fost niște chestii inevitabile ce ne-au adus împreună. Nu m-am gândit că o să îndrăgostesc lulea de el de la prima vedere”, a povestit, Cleopatra Stratan cu ocazia podcasturilor ZUnivers.

Practic, a fost o întâlnire predestinată. Inițial, au fost la același concert, în Caracal, orașul natal al lui Edward Sanda, cu patru ani înaintea întâlnirii oficiale. „Eu aveam 11 ani, el 16 ani. El a cântat în deschiderea mea la un concert. Cine ar fi crezut ce va urma?! A venit și-am făcut o poză cu el la acel eveniment, dar a fost una așa cum am făcut cu oricare fan. Ulterior, când ne-am întâlnit la București, mi-a spus: «Uite, mai știi când am făcut acea poză?». Dar nu mai țineam minte. Eu l-am cunoscut, practic, în acea zi, pe când aveam 15 ani. Eram o copilă. Nu pot descrie în cuvinte impactul, aveam un sentiment de bucurie, eram foarte, foarte bucuroasă”, a rememorat Cleopatra.

„Mă privea admirativ și mă simțeam flatată”

Destăinuirile cântăreței de 20 de ani, acum căsătorită cu alesul inimii, îmbină romantismul cu zâmbetele: „Țin minte și în ce era îmbrăcat în prima zi. Înalt, frumos, țiplă, la patru ace. M-am îndrăgostit pentru felul în care se uita la mine! Mă privea într-un mod în care mă admira și mă simțeam flatată. Și avea și-un zâmbet până la urechi… M-a făcut să mă simt atât de specială. De aceea m-am îndrăgostit de el, la prima vedere, iar apoi nu i-am mai dat pace. Prima mea, cea mai mare dorință, a fost să lansez o piesă cu el, cu Edward Sanda, pentru a sta cât mai mult timp cu el”.

„Atunci am realizat că așteptarea a meritat”

Cei doi n-au ars etapele, iubirea lor a crescut natural. „Doi ani și ceva ne-am dat voie să ne cunoaștem, fără nicio obligație. Am luat-o de la zero amândoi, cu cariere, cu familii. De la emoția pe care am simțit-o amândoi din ziua în care ne-am cunoscut. Într-o zi, după o petrecere, ai mei având mare încredere în el, m-a dus cu mașina acasă și mi-a mărturisit, exact așa: «Simt că aș putea face orice cu tine în viață și ești exact așa cum îmi doresc!». Atunci, mi-am dat seama că este la fel de îndrăgostit atât cât sunt și eu de el, iar așteptarea a meritat”, povestește Cleopatra.

El este prima și ultima mea dragoste, pur și simplu. Ți se reflectă sufletul în ochii celui pe care-l iubești atunci când realizezi acest detaliu. Cleopatra Strtan:

Sursa foto: Instagram

