De Livia Lixandru,

„Am dat adresa. În cele șapte minute până am ajuns mi-au trecut foarte multe gânduri prin cap, de la cele mai oribile, deoarece Clărița putea să moară, nu i se mai oxigena creierul.

Abia respiram, conduceam. N-am simțit niciodată ce am simțit în aceste șapte minute. Zilele trecute am trecut de la agonie la extaz. În momentul în care se întâmplă ceva grav cu copilul tău, ceea ce simți nu se compară cu nimic. Am simțit ce înseamnă să te doară sufletul”, a scris Andreea Bălan, pe blogul personal.

Din fericire, fetița și-a revenit și a urmat o serie de controale medicale, pentru ca părinții ei să se asigure că totul este în regulă.

„Dragilor, ce am simțit în secunda aceea n-am simțit niciodată în viața mea. Nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani, când am pierdut casa… N-am simțit niciodată”, a mai spus vedeta.

