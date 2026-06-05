Competiția le-a cerut participanților să răspundă, printr-un material video, la întrebarea „Ce înseamnă să fii român, dincolo de stereotipuri?”. Echipa DataOut a evidențiat că românii sunt mai mulțumiți de viața lor decât s-ar crede, ocupând locul al doilea în Uniunea Europeană la acest capitol, conform datelor oficiale. „Realitatea contrazice miturile despre noi”, spun tinerii orădeni, subliniind că românii sunt „echilibrați și optimiști”.

În contrast cu prejudecățile despre criminalitatea din România, elevii au arătat că rata infracționalității este sub media europeană. În plus, au evidențiat capacitatea românilor de a se adapta și de a evolua, contrar imaginii de pasivitate care li se atribuie uneori. „Românii nu stau degeaba, ci se adaptează, construiesc și evoluează”, au transmis tinerii în materialul lor video.

Educație și dezvoltare economică

Elevii au abordat și sistemul educațional din România, remarcând că, deși țara noastră se situează peste media europeană în ceea ce privește înscrierea în specializări de științe, rata absolvenților rămâne scăzută, în special din cauza lipsei de oportunități din mediul rural. Cu toate acestea, ingineria și medicina rămân domenii extrem de populare, iar mulți absolvenți ajung să profeseze în aceste domenii, ceea ce demonstrează, conform tinerilor, existența unui potențial semnificativ care se transformă în valoare.

În plus, clipul a evidențiat ritmul de creștere economică al României, care este mai rapid decât media europeană, și rolul consumului în formarea PIB-ului. Dezvoltarea vibrantă a sectorului privat de servicii a fost și ea subliniată ca un exemplu al spiritului antreprenorial al românilor.

Mesajul-cheie al echipei DataOut este că statisticile oferă o perspectivă diferită asupra identității naționale. „Dincolo de stereotipuri, datele arată o poveste diferită. Românii sunt mai în siguranță decât se crede, mai satisfăcuți decât par, mai capabili decât se crede și, mai ales, adaptabili și dornici să evolueze”, au concluzionat elevii.

Această performanță remarcabilă vine după ce, în etapa națională a competiției, echipa din Oradea a obținut punctaj maxim, fiind singura echipă de la categoria Juniori care a primit nota 10. La acea etapă, liceenii au fost provocați să transforme un set de date într-un comunicat de presă captivant, demonstrând abilități avansate de interpretare și prezentare a informațiilor statistice.

Olimpiada Europeană de Statistică, organizată de Eurostat, are ca scop atragerea elevilor către utilizarea și înțelegerea statisticilor oficiale. În România, competiția este coordonată de Institutul Național de Statistică și Ministerul Educației. Finala din acest an reunește 12 echipe din categoria de vârstă 14-16 ani, iar câștigătorii vor fi anunțați în curând.