Suspectul a făcut eforturi mari inclusiv săparea unui tunel și perforarea podelei clădirii, fără să știe că nu mai avea ce să fure, scrie publicația italiană Fan Page. Alarma s-a declanșat imediat, iar carabinierii au intervenit rapid la fața locului.

Autoritățile au transmis că s-au găsit un tunel și o gaură în podea, dar nici urmă de suspect. Este posibil ca hoțul să fi fugit prin același tunel prin care a intrat, conform publicației menționate.

Forțele de ordine au sigilat zona și au început o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a identifica autorul.

În Napoli, carabinierii au publicat un videoclip care prezintă o reconstituire 3D a tunelului săpat de hoții care, pe 16 aprilie, au jefuit sucursala băncii Credit Agricole din Piața Medaglie dOro. Infractorii au lucrat sub seif și au reușit să scape de polițiști ascunzându-se în rețeaua de canalizare, unde au fost găsite un generator electric și câteva unelte.

