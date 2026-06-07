Actorul spune că încearcă să îi ofere fiului său un echilibru și să îl învețe că există lucruri mai importante decât accesoriile de mii de euro.

„Încerc, dar nu-mi iese. Adică e greu să ții un raport corect. Nu le iau chiar tot ce își doresc. Mai ales băiatului care este mai mare și care își dorește tot felul de lucruri. Fetele își doresc încă jucării, nu își doresc lucruri pe care să le arate altora.

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Băiatul a ajuns la perioada în care își dorește chestiile alea, branduri și altele. El este cel mai modest băiat îmbrăcat de la noi din cartier și de la noi de pe stradă. Toți prietenii lui, toți, sunt mai bine îmbrăcați. Toți prietenii lui au 15 ani și au Rolex. Pantofii lor sunt 1000 de euro. Băieții sunt din niște familii foarte bogate, nu vreau să dau nume, adică în sensul că sunt faimoși”, a declarat Codin Maticiuc.

„Totuși, casa în care stă el e mai mare decât a celor încălțați cu pantofi de 1000 de euro, piscina din curte există, ei nu au că stau în apartamente. Ei au Rolex, dar el joacă în filme în care la premiera filmului vine prim-ministrul țării cu tricou cu filmul lui. Dar e greu. Eu pun piciorul pe frână, dar în același timp, șoferii care îl duc pe el la școală sunt cei mai cunoscuți bodyguarzi din oraș. Cum pot eu să-l înfrânez? Îi mai explic, dar parțial înțelege, parțial nu”, a mai spus acesta în cadrul interviului.

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