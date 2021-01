Om de afaceri și unul dintre starurile „Miami Bici”, Codin Maticiuc va prelua volanul mașinii la „Distracțiile lui Cazacu” și va face câteva mărturisiri.

„Există un avantaj atunci când lumea te desconsideră… este foarte ușor să faci impresie bună.

Întotdeauna am plecat de sub nivelul mării și am fost considerat un băiat extraordinar doar pentru că am fost văzut că mâncam cu furculița și salutam. E foarte bine să fii subapreciat.

Totul în viață este despre așteptări. La mine e clar: așteptările sunt foarte scăzute, așa că te voi impresiona pozitiv”, spune invitatul lui Cătălin Cazacu.

Codin Maticiuc dă cărțile pe față și recunoaște: „Ideea cu băiatul de bani gata nu mă deranjează, dar nici nu-mi place, pentru că nu e ceva cu care neapărat să te mândrești. E pur și simplu o realitate, un fapt, eu sunt asumat și asta e realitatea mea”, a mai spus el.



