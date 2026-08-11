Proprietarul ambarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a fost identificat și dus la audieri.

Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați la sfârșitul săptămânii trecute că două persoane aflate pe o șalupă ar încerca să fure componente de la barjele scufundate în Dunăre.

Incidentul a fost semnalat în zona localității Izvoarele.

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru a verifica informațiile primite.

În urma verificărilor, polițiștii nu au găsit însă componente lipsă de pe barje și nici urme care să indice că acestea ar fi fost tăiate.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă şi nu prezintă urme de tăiere”.

Anchetatorii au continuat verificările pentru identificarea persoanelor aflate pe ambarcațiune.

În cele din urmă, polițiștii au identificat proprietarul șalupei, un bărbat de 46 de ani.

„În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul ambarcaţiunii, un bărbat, de 46 de ani, care a fost condus la audieri”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și pentru documentarea infracțiunii de tentativă de furt calificat.

Cele patru barje au fost scufundate în Dunăre săptămâna trecută în cadrul unei operațiuni menite să contribuie la creșterea nivelului apei în zona CNE Cernavodă.

Măsura a fost luată pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă și pentru evitarea opririi acestuia.