Prins fără permis, a spus că Mercedesul „mergea pe autopilot”

Unul dintre cele mai neobișnuite cazuri a fost cel al unui tânăr oprit la volanul unui Mercedes. Polițiștii au stabilit că acesta conducea fără permis, iar mașina a fost ridicată și transportată la parcarea specială. Tânărul a încercat inițial să nege că fusese la volan:

„Cine v-a spus că eu am fost la volan? Din spate am ieșit, din partea de la volan”, a susținut tânărul.

Întrebat cine conducea mașina dacă el se afla pe locul pasagerului, a venit cu o explicație surprinzătoare: „Mașina mergea pe autopilot”, relatează TV8.

În cazul lui, sancțiunea nu s-a limitat la ridicarea mașinii. Tânărul a primit o amendă de 3.000 de lei moldovenești. El a continuat să susțină că mașina nu îi aparține și că ar fi fost a unui prieten. Mașina urmează să fie recuperată de proprietar. Și acesta va fi sancționat, după ce automobilul a ajuns pe mâna unei persoane fără permis, potrivit Moldova 1.

Un alt șofer avea 14 abateri și a rămas fără permis o lună

Controalele au scos la iveală și cazul unui șofer pe nume Artur. Când polițiștii i-au verificat istoricul, au constatat că acumulase 14 încălcări în ultimele săptămâni, între care abateri legate de folosirea centurii de siguranță și telefonului mobil. În urma verificărilor, bărbatul a rămas fără permis de conducere pentru o lună, iar polițiștii au început să îi calculeze sancțiunile, relatează TV8.

Un alt automobil oprit avea sistemul de evacuare modificat. Polițiștii au constatat că lipseau elemente ale sistemului de evacuare, iar șoferul a rămas fără plăcuțele de înmatriculare. Bărbatul le-a spus jurnaliștilor că mașina aparține unui prieten, dar că, cel mai probabil, el va trebui să plătească sancțiunea. Polițiștii au precizat că pentru neregula depistată șoferul riscă o amendă de până la 600 de lei moldovenești.

Nici mașina drumarilor nu a scăpat de control

Polițiștii au tras pe dreapta inclusiv o autospecială a drumarilor. Conducătorul acesteia a fost sancționat după ce oamenii legii au constatat că plăcuța de înmatriculare din spate nu era vizibilă. Valoarea exactă a sancțiunii aplicate în acest caz nu a fost comunicată. Un alt șofer oprit pentru că nu avea centură nu a încercat să conteste imaginile surprinse de sistemele de monitorizare și și-a recunoscut abaterea.

În total, în cele două ore cât a durat filtrul de la Cricova, polițiștii au întocmit peste 80 de procese-verbale pentru diferite nereguli. Controalele vor continua în august și septembrie, perioadă în care traficul devine mai aglomerat, inclusiv pe fondul revenirii în țară a moldovenilor din diaspora.

Poliția spune că viteza excesivă rămâne una dintre principalele probleme. În primele șapte luni din 2026, 31 de persoane au murit în accidente asociate depășirii vitezei. În total, din ianuarie până la sfârșitul lunii iulie au fost înregistrate 1.130 de accidente rutiere în Republica Moldova. 80 de persoane au murit, iar alte 1.357 au fost rănite.

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