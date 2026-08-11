Recent, în timpul unei deplasări la Oradea, Monica Anghel a avut parte de o surpriză de proporții din partea fiului ei. Fără nicio repetiție prealabilă și cu doar două ore înainte ca artista să urce pe scenă pentru concert, Aviv și-a exprimat dorința neașteptată de a cânta alături de ea.

Monica Anghel: „Nu a fost nimic pregătit, cu două ore înainte mi-a spus că vrea să cânte cu mine”

Gândul că va împărți scena cu fiul ei a bucurat-o, astfel că reacția ei a fost imediată.

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„Nu am avut încă vacanță, nici nu știu dacă vom merge și nici unde vom merge, am fost în juriu la Festivalul Internațional Enjoy Music de la Oradea și bineînțeles că l-am luat și pe Aviv cu mine, el fiind cu mine la acest festival, încă de la prima ediție. Aviv și-a exprimat dorința de a cânta cu mine și normal că am spus «Da» instant. Nu a fost nimic pregătit, cu două ore înainte mi-a spus că vrea să cânte cu mine, m-am bucurat că și-a dorit lucrul acesta”, a mărturisit Monica Anghel pentru Click.

După momentul special de la Oradea alături de Aviv, artista nu are timp de odihnă, fiind deja prinsă în pregătirile pentru Festivalul Mamaia, un alt proiect de suflet pentru cariera sa. La malul mării, vedeta va colabora din nou cu echipa de producători care s-a ocupat și de concertul său aniversar.

Cum se menține Monica Anghel

Pe lângă programul artistic aglomerat, Monica Anghel acordă o atenție deosebită stilului de viață și imaginii sale. Cunoscută pentru disciplina riguroasă pe care și-a impus-o în ultimii ani în privința siluetei, cântăreața nu se abate de la reguli nici pe timpul caniculei, având un plan bine stabilit pentru fiecare zi.

Artista a explicat că succesul menținerii în formă constă în mese organizate, hidratare corespunzătoare și alegeri alimentare ușoare, potrivite pentru temperaturile ridicate din această perioadă.

„Pe căldura asta beau apă multă, mănânc proteină și salate de toate felurile, verde, de varză, de sfeclă, orice fel de salată, ceva ușor, de vară, bun pentru digestie”, a adăugat celebra cântăreață pentru aceeași sursă.