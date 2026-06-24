Organizată de Răzvan Pascu, vacanța din Mauritius va dura câteva zile pentru vedete, iar imediat ce au ajuns la destinație, toți cei prezenți au început să posteze fotografii și clipuri video atât de pe plaje, cât și din restaurante.

Codruța și Dan Negru, vacanță în Mauritius

„Au început vacanțele, ăsta e unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume. Anul trecut au fost programate vreo 40 de milioane de zboruri comerciale în toată lumea. Am găsit aici o minune a tehnologiei din trecut, pe care azi o mai găsești doar în jucării: avionul Concorde!

Nu înțeleg deloc lipsa de evoluție… În 1976, avionul ăsta transporta pasageri cu viteza sunetului. Între Londra și New York făcea trei ore și jumătate. 27 de ani a zburat! A fost un singur accident în toată istoria lui, după care l-au scos. Așa că azi între Londra și New York faci opt ore!

Au zis ba că e scump, ba că face zgomot… Toate astea puteau să evolueze! Abia acum, în 2026, au anunțat că vor să-l refacă. Oamenii care zburau în anii ’70 în doar trei ore și ceva peste ocean, se gândeau că în 2026 lumea o să fie mult mai evoluată. Când colo, noi am involuat! Facem opt ore… Am involuat!

La noi, în România, în anul 1937 s-a construit un tren la uzinele Malaxa, care făcea București – Constanța în două ore. Ăia se gândeau că în viitor vom face drumul ăsta uite așa… Aiurea! Turismul însă a evoluat: dacă în 1975 erau 200 de milioane de turiști în toată lumea, în 2025 erau 1,6 miliarde. Adică viața e scurtă, lumea e mare”, a spus Dan Negru într-un clip video pe care l-a postat pe rețelele de socializare.

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Apoi, odată ajunși la destinație, toți cei prezenți au ciocnit un pahar de vin, iar în unele filmulețe apare inclusiv Codruța, soția lui Dan Negru, care este o figură discretă în spațiul public. Atât Vlăduța Lupău, cât și Andra și Cătălin Măruță, direct de pe plajele din Mauritius, au surprins-o pe Codruța Negru în unele imagini.

Ce a spus prezentatorul de la Kanal D pe internet

Aflat pe o plajă din Mauritius, Dan Negru și-a amintit și de una dintre emisiunile lui de pe vremea când lucra la Antena 1, iar invitat era Alexandru Arșinel, care interpreta celebra melodie din „Cartea Junglei”.

„Dacă tot au început vacanțele, locul ăsta mi-a amintit de Ursul Baloo, Arșinel… țineți minte? Să cauți strictul necesar e un dar. Mai țineți minte? Cartea Junglei! Ăsta e un loc de pe planetă unde găsești ideea de strictul necesar din Cartea Junglei. Localnicii de aici spun că cele mai prețioase lucruri din Mauritius sunt gratuite: nisipul, apa și soarele! Astea sunt gratuite, de asta aproape toate plajele sunt publice și prin lege accesul la ele nu poate fi blocat de resorturile de lux. Și, credeți-mă, ăștia știu ce e luxul!

Prin lege, oricine are dreptul să acceseze zona de coastă. Chiar dacă un hotel este situat pe plajă, el nu are dreptul legal să-ți oprească accesul pe fâșia de nisip din fața proprietății. Adică te poți bucura de plaje gratuit cu tot ce înseamnă: toalete, dușuri, zone de picnic… Fără să fii obligat să închiriezi un șezlong! Asta e o lecție pe care cred că o putem învăța și noi. Sunt locuri la malul mării sau la malul oceanului unde strictul necesar într-o vacanță, adică apa, soarele și nisipul sunt gratuite”, a mai spus pe internet actualul prezentator de la Kanal D.

Mauritius, cunoscută oficial ca Republica Mauritius, este o țară insulară din largul coastelor continentului african în sud-vestul Oceanului Indian, situată la est de Madagascar, la aproximativ 900 de kilometri. Face parte din insulele Mascarene împreună cu insula franceză Reunion, care este situată la o distanță de 200 de kilometri sud-vest de Mauritius.

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