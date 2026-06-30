Impactul atacurilor ucrainene cu rachete şi drone asupra rafinăriilor şi depozitelor de combustibil este vizibil de la Moscova până la Marea Neagră. Potrivit publicaţiei independente Mediazona, 56 de regiuni ruseşti au impus restricţii la distribuţia de combustibil. Cozile lungi la benzinării şi raţionalizarea la scară largă au devenit o realitate cotidiană pentru cetăţenii ruşi.

În Crimeea, peninsula anexată de Rusia în 2014, şoferilor civili li s-a interzis să alimenteze, prioritatea fiind acordată vehiculelor militare.

„Știți foarte bine că problemele persistă atât pentru șoferi, cât și pentru companii. Din păcate, încă există cozi la benzinării, iar găsirea benzinei potrivite nu este întotdeauna ușoară.”, a afirmat liderul de la Kremlin, în cadrul unei întâlniri cu oficiali de rang înalt şi directori din industria petrolieră.

Vladimir Putin a recunoscut că rezervele de combustibil din Crimeea erau „suficiente pentru câteva zile”. Cu toate acestea, el s-a declarat „încrezător” că aprovizionarea va fi reluată în curând.

Pentru a contracara criza, Putin a anunţat măsuri menite să protejeze infrastructura energetică şi să stabilizeze situaţia.

„În prezent, ne confruntăm cu o anumită penurie, dar nu este una critică” a subliniat preşedintele rus.

El a promis accelerarea reparaţiilor la rafinăriile avariate şi creşterea producţiei de sisteme de apărare aeriană pentru a preveni noi atacuri.

Putin a atras atenţia asupra impactului negativ asupra sectorului agricol. „Recolta depinde de respectarea programului de aprovizionare cu combustibil”, a spus el, subliniind gravitatea situaţiei.

Deşi Kremlinul a evitat de obicei să discute public despre vulnerabilităţile interne, amploarea crizei l-a determinat pe Putin să admită dificultăţile.

Este prima dată când liderul rus recunoaşte explicit efectele atacurilor ucrainene asupra populaţiei şi economiei ţării.

Semnificaţia simbolică a Crimeei pentru Rusia face ca recunoaşterea problemelor din această regiune să fie deosebit de importantă.

Vladimir Putin, într-un interviu ulterior acordat televiziunii de stat, a reiterat că Rusia continuă să facă „progrese” în efortul său de război.

Liderul rus a insistat că Ucraina încearcă să divizeze societatea rusă, să slăbească sprijinul acesteia pentru război și să crească sprijinul pentru negocieri.

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