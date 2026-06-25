Într-o perioadă în care imaginea este adesea mai vizibilă decât adevărul, „Nu știu ce-ai auzit” aduce în prim-plan o idee simplă: nimeni nu poate fi redus la zvonuri, aparențe sau fragmente de informație. În spatele fiecărui succes există greșeli, pierderi, eșecuri, încercări repetate și momente în care alegerea de a continua a fost mai importantă decât rezultatul.

„«Nu știu ce-ai auzit» este o piesă despre asumare și autenticitate. De multe ori, oamenii văd doar vârful aisbergului – succesul, imaginea, aparențele -, dar nu și cicatricile din adâncuri, drumul greu și toate căzăturile care te-au adus până acolo. Nici eu, nici Pavel nu ne-am ascuns vreodată în spatele măștilor sau al personajelor. Este o piesă despre curajul de a rămâne tu însuți, într-o lume în care se vorbește mult despre oameni, dar se știe atât de puțin despre povestea lor”, declară F. Charm.

Ambii artiști și-au construit carierele prin consecvență și printr-o relație directă cu publicul. De-a lungul anilor, nu au urmat tendințe pentru a rămâne relevanți și nu și-au modificat discursul artistic pentru a răspunde unor așteptări de moment. Au ales să vorbească despre viață așa cum este ea, cu momentele ei de lumină și cu dificultățile pe care fiecare om le întâlnește. Așadar, „Nu știu ce-ai auzit” aduce împreună două voci care au ales întotdeauna autenticitatea în locul convenienței și adevărul în locul aparențelor. Rezultatul este o piesă care vorbește despre identitate, despre percepție și despre puterea de a rămâne fidel propriei povești, indiferent de ceea ce se spune în jur.

Dincolo de mesajul puternic al piesei, „Nu știu ce-ai auzit” este rezultatul unei colaborări artistice complexe. Textul este semnat de F.Charm și Pavel Stratan, iar de muzică s-au ocupat F.Charm și Sfichy. Aranjamentul poartă semnătura lui Florin Nedelcu, F.Charm și Sfichy, totul fiind completat de intervenția artistică a Corului Octet al Operei Române. Piesa este completată de un videoclip produs si regizat de F.Charm, Florin Nedelcu și Florin Tircea.