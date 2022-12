Zeci de mii de fani din întreaga lume s-au distrat până dimineață în 2022, la festivalurile care au avut loc în România.

Atmosferă de poveste a fost și la Untold, Neversea, Electric Castle și Summer Well, iar organizatorii sunt gata pentru un line-up de top cu artiști care să ridice publicul în picioare. De exemplu, la Untold, primul nume confirmat este Imagine Dragons, una dintre cele mai mari trupe de pop rock din lume.

Pe lângă cele cinci festivaluri care au pus România pe harta internațională a muzicii, la București vor veni cei de la Depeche Mode și Deep Purple, dar și Sam Smith, Robbie Williams sau Eros Ramazzotti. Marea dezamăgire e concertul anulat pentru a treia oară al lui Celine Dion, care și-a anulat toate concertele din Europa din 2023.

Eros Ramazzotti (23 aprilie – Sala Palatului)

Artistul italian de 59 de ani vine la București pe final de aprilie și va susține un concert la Sala Palatului din București. Evenimentul face parte din turneul de promovare a viitorului său album, „Battito Infinito”, iar cel mai ieftin bilet costă 259 de lei. Cel mai scump bilet de acces costă 1.781 de lei, dar vine cu avantaje exclusiviste: loc în al doilea rând, un articol special de merchandise din turneu, personal VIP disponibil la fața locului pentru a asigura o experiență de concert fără probleme, dar și intrare VIP în locație.

Sam Smith și Robbie Williams (3-4 iunie – Piața Constituției)

Sam Smith este unul dintre cei mai mari artişti britanici ai tuturor timpurilor, cu un Oscar şi patru premii Grammy, inclusiv cu un premiu American Music Award şi un Glob de Aur. „I’m not the only one”, „Too Good at Goodbyes” și „Dancing with a Stranger” sunt piesele cele mai cunoscute. Lui i se alătură Robbie Williams care revine pentru a doua oară la București, după show-ul din 2015. Hituri precum „Let Me Entertain You”, „Angels” și „Millenium” se vor auzi la București. Cel mai ieftin bilet costă 449 de lei.

SAGA Festival (23-25 iulie – Arena Națională)

SAGA Festival se dezvoltă şi aduce în 2023 mai multe genuri muzicale, mai multe scene, mai multe ore de dans. Organizatorii evenimentului nu au scos încă la vânzare biletele pentru eveniment, nici nu au anunțat prețurile, dar e clar că show-ul va avea loc în perioada 23-25 iulie, la București.

„Cea de-a treia ediție începe să se contureze și va trece la următorul nivel atât în ceea ce privește conceptul și producția, cât și line-up-ul și activitățile de pe parcursul celor trei zile. Unele dintre cele mai mari live act-uri din lume vor putea fi văzute la SAGA: artiști internaționali cu milioane de fani, așteptați de publicul din București, vor anima spiritele. Live act-urile vor fuziona cu muzica electronică și cu seturile incendiare pregătite de cei mai iubiți DJ-i la nivel global”, au anunțat organizatorii.

Neversea (6-9 iulie – Constanța)

„Neversea te așteaptă să retrăiești visul celei mai mari petreceri de pe malul Mării Negre, unde apusurile de neuitat, vibrația valurilor și muzica artiștilor preferați se împletesc în experiența pe care trebuie să o trăiești. Următoarea aventură de 4 zile va avea loc pe Neversea Beach în Constanța, România, pe 6-9 iulie 2023” – este mesajul cu care organizatorii îi ademenesc pe iubitorii de distracție.

554 de lei este cel mai ieftin bilet la festival, iar cel mai scump la prețul de 1.338 de lei, care asigură tratament VIP pe toată durata evenimentului.

Zucchero (25 iunie – Sala Palatului/8 iulie – Cluj Arena)

Devenit cunoscut după ce a participat la mai multe festivaluri din Peninsulă, printre care și Sanremo, maestrul muzicii rock din toată lumea, cu peste 60 milioane de discuri vândute, celebrul italian Zucchero vine la București. Un concert amânat de mai multe ori din cauza pandemiei de COVID-19, acesta va avea loc pe 25 iunie la Sala Palatului.

Cel mai ieftin bilet la concert costă 80 de lei, iar cel mai scump, în zona VIP, este 230 de lei. De la București, Zucchero va pleca la Cluj, unde va concerta pe 8 iulie, pe Cluj Arena. Biletele costă între 90 și 310 lei.

Deep Purple (9 iulie – Romexpo)

Celebra trupă britanică revine în România cu un concert în aer liber, în curtea exterioară a Romexpo. Pe scena din București pe 9 iulie vor urca solistul Ian Gillan, bateristul Ian Paice, basistul Roger Glover, chitaristul Simone Mc Bride și clăparul Don Airey.

Biletele au prețuri cuprinse între 299 și 800 de lei, în funcție de categorie și de perioada de achiziționare. Mai mult, fanii pot opta și pentru categoria Premium, care se află pe platformă la înălțime, aproape de scenă, cu bar și acces separate.

Electric Castle (19-23 iulie – Bonțida)

The Chemical Brothers vin la Electric Castle alături de Iggy Pop, Sigur Rós, Pendulum, Nothing But Thieves, George Ezra, Taj Sultana, Peggy Gou, NovaTwins, Hospital Records, Netsky, Anee și mulți alții.

Un bilet de acces general costă 750 de lei. Noutatea anului 2023 va fi „Car Camping”, opțiunea prin care participanții își pot închiria un spațiu de 24 mp în Village. Aici vor putea parca mașina și instala cortul personal, o variantă ideală pentru cei care vin de la distanțe mai mari. Opțiunile de căsuțe, glam camp sau RV Camping rămân și ele disponibile, iar organizatorii au extins până la 17.000 de locuri capacitatea din camping, sold out la ultima ediție de festival.

Depeche Mode (26 iulie – Arena Națională)

Formaţia britanică revine la Bucureşti cu un concert care face parte din turneul mondial „Memento Mori”. Cel mai ieftin bilet la evenimentul de pe cel mai mare stadion al țării costă 255 de lei, iar cel mai scump – 1.300 de lei. Există și pachete speciale cu cele mai bune locuri, afiș de turneu și un cadou special, dar și acces dedicat categoriei VIP.

Depeche Mode au fost incluși în 2020 pe lista „Rock & Roll Hall of Fame”.

Untold (3-6 august – Cluj-Napoca)

Peste 360.000 de oameni au participat la cele 4 zile și 4 nopți de festival în 2022, unde au fost prezenți peste 200 de artiști și trupe. Recompensată cu un Premiu Grammy, 10 premii Billboard Music, 5 trofee Teen Choice Awards, 3 American Music Awards, 8 premii BMI Pop Music, un trofeu Echo Music, un MTV Video Music Award și un World Music Award, trupa de pop rock Imagine Dragons va veni la Cluj. Cel mai ieftin tichet de acces costă 778 de lei, iar pentru un acces VIP trebuie plătită suma de 2.380 lei.

Summer Well (11-13 august – Buftea)

Festivalul se va desfășura, ca și până acum, la Domeniul Știrbey din Buftea, dar momentan organizatorii nu au anunțat artiștii cae vor urca pe scenă. Pentru toate zilele de festival prețul unui bilet este de 375 de lei, dar înainte de a ajunge la locație, fiecare participant trebuie să-și ridice cu o săptămână înainte de festival, o brățară care-i permite accesul.

Celine Dion și-a amânat a treia oară concertul de la București!

Programat inițial pe 29 iulie 2020 și mutat pentru 25 iulie 2021, concertul lui Celine Dion nu va mai avea loc nici pe 11 iunie 2023. Artista, în vârstă de 54 de ani, a anunțat pe contul său de Instagram că suferă de o tulburare neurologică foarte rară – Sindromul Stiff Person (SPS) și a decis să-și anuleze mai multe concerte, inclusiv evenimentul de la București, care trebuia să fie găzduit pe Arena Națională.

„Mă confrunt cu probleme de sănătate de mult timp și mi-a fost foarte greu să fac față provocărilor și să vorbesc prin ce am trecut. Recent, am fost diagnosticat cu o tulburare neurologică foarte rară, numită sindromul persoanei rigide, care afectează unu din un milion de oameni. Deși încă învățăm despre această afecțiune rară, acum știm că acesta este ceea ce a cauzat toate spasmele pe care le-am avut”, a transmis Celine Dion.

