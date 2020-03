De Livia Lixandru,

Speak și Ștefania s-au clasat pe primul loc în cursa pentru imunitate, fiind urmați de Adda și Cătălin: „Îți dai seama cât ne ofticăm. Că noi am tras tare, mai ales că noi am avut două dezavantaje, am plecat de două ori de pe ultimul loc.”

Maria Buză și Lia Bugnar au completat podiumul: „Noi avem performanțe, dar nu în ziua în care sunt cerute. le avem în alte zile. Nu am reușit să ne găsim ritmul la Asia Express.”, a spus Lia Bugnar.

Pe locul patru s-au clasat frații Ristei, iar pe cinci Răzvan Fodor și Sorin Bontea, care au făcut show total în această ediție Asia Express, după ce au îmbrăcat costume de spandex de culoare roz, potrivit a1.ro.

„Eu le-aș fi dat lor imunitatea de data asta. Pentru că sunt foarte amuzanți, unul la mână, și cumva oboseala și-a spus cuvântul în ceea ce-i privește. Am observat asta în timpul jocului și ar fi avut nevoie de imunitate”, a spus Alex Velea.

Pe locul 6 s-au clasat Mario Fresh și Alex Velea, apoi Alina Ceușan și Carmen Grebenișan. Ultimii au ajuns Alex Abagiu și Radu Vlăduț.

Ștefania și Speak s-au arătat foarte surprinși când au auzit că au câștigat imunitatea: „Eu am zis că Gina face mișto de mine. Nu te cred. Mintea mea refuza să creadă că suntem pe primul loc”, a spus Speak.

Cu toate că la început s-au arătat sceptici, fiind convins că toata țara va râde de ei îmbrăcați astfel, această probă s-a dovedit cu noroc pentru Ștefania și Speak care și-au câștigat imunitatea.

Cu simțul umorului caracteristic, în momentul în care a îmbrăcat costmul din spandex verde, Speak a spus: „De când îmi doream să mă îmbrac ca un limbric la televizor, cu țuca la vedere.”