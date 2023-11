„Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă… El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este.

Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, dezvăluia Ioana Năstase în exclusivitate pentru Cancan.

Acum Ioana și Ilie stau din nou sub același acoperiș. Fostul tenismen s-a întors în vila pe care dorea să o achiziționeze soția sa, dar a pus o condiție. Se pare că Nasty vrea o casă mult mai mare decât vila aleasă de soția sa.

„Stăm împreună. Dar Ilie vrea o casă mai mare. Cea pe care voiam să o cumpăr e foarte frumoasă. Dar nu o voi mai achiziționa”, a declarat Ioana Năstase pentru CANCAN.RO.

Ce face Ioana în timpul liber

„Merg dar la echitație. Căluțul l-am adus la București, e mult mai bine aici. Prietenul fratelui meu și-a făcut un centru de echitație la Buftea. Un cal necesită multă îngrijire și am vrut să-l am mai aproape. Nu prea fac sport, pentru că încă de la 20 și ceva de ani mi-am obișnuit corpul cu masaje. Și sunt mulțumită cum arăt. Am încercat să fac și sport cu ani în urmă. Dar odată ce te apuci, trebuie să faci toată viața. Tenis nu știu să joc, nici nu m-a pasionat”, a adăugat aceasta.

Deși au primit oferte, Ioana și Ilie au refuzat să participe la show-uri gen America Express. Soția fostului tenismen a explicat de ce nu vut asta.

„Am fost chemați la astfel de emisiuni. Dar eu sunt mai discretă. Nu-mi place. Ilie îmi cere mereu părerea, dacă sunt de acord. El se duce singur în general la emisiunile de sport. Eu nu vreau să mă etalez așa” .