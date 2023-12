În vârstă de 77 de ani și cu gradul de general-maior în retragere, Ilie Năstase primește lunar o „pensie specială” în valoare de 1.435 de lei.

„Nu am fost răsplătit (n.r. – pentru că a fost primul lider din istoria ATP), nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc în fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic, dar dacă tot dau la alţii, şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că eu am pensie specială… Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt, cât or primi ăia?”, a declarat Ilie Năstase, pentru Agerpres, citat de Spynews.

Ilie și Ioana Năstase locuiesc din nou împreună, după ce în vara acestui an bruneta spunea că soțul ei a plecat de acasă. În urmă cu doar câteva luni, soția fostului tenismen declara că acesta nu mai locuiește cu ea și părea că inevitabil vor ajunge la divorț. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă… El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este.

Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, dezvăluia Ioana Năstase în urmă cu ceva timp, pentru Cancan.

Acum Ioana și Ilie stau din nou sub același acoperiș. Fostul tenismen s-a întors în vila pe care dorea să o achiziționeze soția sa, dar a pus o condiție. Se pare că Nasty vrea o casă mult mai mare decât vila aleasă de soția sa. „Stăm împreună. Dar Ilie vrea o casă mai mare. Cea pe care voiam să o cumpăr e foarte frumoasă. Dar nu o voi mai achiziționa”, a declarat Ioana Năstase recent.

