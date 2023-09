Ilie Năstase a început o relație cu Ioana Simion în urmă cu 5 ani, după divorțul de Brigitte Pastramă. Fostul mare jucător de tenis s-a căsătorit cu partenera sa în urmă cu 3 ani, iar povestea lor de dragoste a fost mereu plină de împăcări și despărțiri.

Recent, Ioana Simion a împlinit 48 de ani, motiv pentru care Ilie Năstase a răsfățat-o așa cum a știut el mai bine. Și-a dus soția într-o scurtă vacanță în Istanbul și i-a cumpărat mai multe buchete impresionante de flori.

„De ziua mea am fugit puțin de aglomerație și agitație împreună cu Ilie. Așa am simțit noi doi să facem. Suntem acum în Istanbul, la prietena mea pentru câteva zile. Până luni o să stăm la ea.

Da, am împlinit 48 de ani dar mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă cu această vârstă. Ilie deja mi-a făcut, de aseară, din Aeroport un cadou, și anume mi-a cumpărat un buchet de flori pentru că el știe că nu pot sta fără flori, dar mi-a spus că urmează ca astăzi să îmi cumpere un buchet mai mare de flori pentru că merit plus excursia asta din Turcia a venit tot din partea lui”, a declarat Ioana Năstase pentru Click!.

Ilie Năstase este foarte darnic cu soția sa, astfel că de multe ori a ales să îi facă surprize și să îi cumpere vacanțe în locuri spectaculoase. „Îmi doresc să nu mă mai supere, că m-a supărat tare anul trecut. A băgat al cincilea divorţ până acum, ce să zic!? E iubire. Dacă pensia mea de militar e de 4.440 de lei… De ziua ei, i-am făcut cadou o vacanţă în Dubai cu prietenele sale!”, declara legenda tenisului românesc în urmă cu ceva timp.

Fostul mare jucător de tennis a mai fost căsătorit de cinci ori, cu Brigitte Pastramă, Amalia Năstase, Alexandra King și Dominique Grazia, însă Ioana pare că e în cele din urmă aleasa.

Ilie Năstase și Ioana Simion nu mai locuiesc împreună

Căsnicia Ioanei și a lui Ilie Năstase a fost presărată cu multe certuri și împăcări. Cei doi au fost de multe ori la un pas de divorț, însă în cele din urmă au rămas împreună.

Cei doi soți nu mai locuiesc împreună de luni bune. Mai mult, fiecare își plătește separat chiria, iar banii nu sunt ținuți la comun. Ioana Năstase a confirmat acest lucru, dar a evitat să dea mai multe detalii despre acest subiect. „Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă….El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este. Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, a declarat Ioana Năstase pentru Cancan.

