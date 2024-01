Ilie Năstase și Ioana, fostă Simion, s-au căsătorit în anul 2019. De-a lungul mariajului lor, cei doi au trăit multe momente fericite, da și situații de cumpănă, căci de mai multe ori au fost la un pas de despărțire, ea a depus la un moment dat chiar și actele de divorrț.

Cu toate acestea, după aproape cinci ani de căsnicie, Ilie Năstase și Ioana Simion sunt tot împreună. Ba chiar legenda tenisului românesc are în plan să își mărească familia. La 77 de ani, Ilie Năstase își dorește un copil cu soția Ioana.

El are, în total, cinci copii. În timpul mariajului cu Alexandra King i-a înfiat pe Nicholas şi pe Charlotte. Apoi are și o fiică cu Dominique Garzia, Nathalie, şi două cu Amalia Năstase, pe Alessia şi pe Emma. La rândul ei, și Ioana Simion are un băiat din altă relație.

Acum, deși Ilie Năstase insistă să aibă un copil împreună, Ioana nu e de acord. „Nu m-am mai gândit să fiu din nou mamă. Ilie îmi spune tot timpul că-și dorește și mai vrea un copil. Dar nu mai e momentul”, a spus ea pentru Cancan.

Ioana Năstase a mai adăugat că la început de an traversează o perioadă în care își dorește liniște, e mulțumită de vila în care locuiește cu chirie alături de Ilie Năstase, de traiul pe care îl au împreună. „Mie îmi place foarte mult casa în care stau, iar în curând o să o și cumpăr.

Ilie vrea ceva mai mare, a insistat, dar eu mă simt foarte bine aici. Casa a fost nouă, nu a mai locuit nimeni aici. Dorm bine, e liniște, are tot ce-i trebuie”, a mai mărturisit Ioana Năstase pentru sursa precizată anterior.

Ioana Năstase își dorea o fetiță

În luna septembrie a anului trecut, Ioana Năstase recunoștea că își dorea să devină mamă de fată „Eu îmi doresc din suflet o fetiță, chiar îmi doresc, dar acum Dumnezeu știe când, cum, cu cine, în ce fel”, a spus Ioana Năstase, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Declarațiile ei au venit atunci după ce fusese surprinsă de paparazzi într-un magazin cu haine pentru copii. „Voi știți că băiatul meu are o fetiță, iar acel magazin este unul mai deosebit, cu lucruri mai deosebite, iar doamna de acolo când primește marfă mă sună, iar eu am fost să-i cumpăr nepoatei hăinuțe.

Nici vorbă însă de sarcină sau așa ceva. Eu mi-am dorit foarte mult și o fetiță, iar dacă Teuțu, băiatul meu, a avut el parte, atunci o răsfățăm pe ea, întotdeauna încerc să-i cumpăr ce e mai frumos. Dar se și vedea că mă uitam la hăinuțe de vreo 4 anișori, nu de bebeluș”, a spus Ioana Năstase pentru sursa citată.

De ce Ilie Năstase și Ioana au fost la un pas de divorț

De-a lungul relației lor, Ioana Năstase și Ilie Năstase au fost de mai multe ori la un pas de despărțire sau chiar de divorț, acum ceva vreme, ea chiar a depus actele pentru separarea legală. L-a iertat și i-a mai dat o șansă pentru că ea considera că el are nevoie de sprijinul ei.

„Nici vorbă de înșelat. Nu am simțit niciodată acest lucru din partea lui, nici nu m-a interesat. Iar eu mi-am văzut de treaba mea. Nu poate să-mi reproșeze nimeni, nimic. Oamenii interpretează mereu. Împăcările nu au fost datorită faptului că mi-a oferit mie cadouri, sub nicio formă.

Niciodată nu m-am împăcat cu el și a doua zi să-mi ofere un cadou. Împăcările au fost de altă natură. Că se simțea foarte rău, că i s-au spart… nu știu ce probleme avea pe la cap. Tind să cred că Ilie s-a folosit de aceste lucruri atunci când voiam să divorțăm.

A profitat un pic de bunătatea mea. Mă mai aștept și la altele. Nu pot să dau exemple, dar, dacă a făcut asta…”, a dezvăluit Ioana Năstase în luna noiembrie 2022.

