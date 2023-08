Stiri Mondene Cum e Ilie Năstase în rolul de bunic. A cunoscut-o pe nepoata Ioanei Simion abia anul acesta De Diana Stamen, . Ultimul update Marți, 08 august 2023, 14:27

Ilie Năstase are cinci copii din relațiile anterioare, iar acum se bucură și de statutul de bunic. Fiul Ioanei Simion are o fetiță de 4 ani, iar jucătorul de tenis a cunoscut-o abia în acest an.