Confesiunea Anei Morodan. „M-am mutat în București cu 200 de lei în buzunar”

Ana Morodan, care a participat la show-ul Asia Express, a mărturisit că i-a fost foarte greu în momentul în care s-a mutat în București.

„M-am mutat în Bucureşti cu 200 de lei în buzunar şi m-am mutat în primul an de şapte ori, îmi era foarte greu. Nu puteam să plătească chiria. Era o dramă pentru mine şi o angoasă. Am început să-mi spun atât de tare că nu contează dacă porneşti dintr-o garsonieră, nu contează că nu porneşti dintr-o vilă. Vreau să zic asta la o cameră la care mă vede toată lumea şi vreau să vorbesc asta pentru orice tânăr şi pentru orice antreprenor la început, pentru orice copil care porneşte în viaţă. Nu ai nevoie de un iubit bogat, de părinţi bogaţi. Singurul lucru pe care mi l-am spus a fost că trebuie să mă simt bine într-o rochie şi pot să cuceresc lumea… Să fii antreprenor, să fie femeie… e greu! Poţi să reuşeşti dacă nu uiţi de câte ori cazi şi că de multe ori, o rochie care poate să coste 30 de lei, să fie de la second hand… îţi ţine loc de casă. Viaţa înseamnă să te adaptezi”, a povestit Ana Morodan.

Ea și-a amintit și de vremea când era la școală, dezvăluind că a fost exmatriculată după ce s-a certat cu o profesoară.

„Nu-mi place natura umană! Am fost exmatriculată din liceu pe chestia asta. M-am contrazis cu profesoara de psihologie. Eu consider că oamenii, în definitiv, sunt mânaţi de instincte primare, care sunt instincte de supravieţuire. Eu sunt introvertul care este complet ambalat în animal social. Nu-mi place să relaţionez cu mulţi oameni. Am aceeaşi oameni de zeci de ani, nu simt nevoia să mă placă o naţiune. Nu simt nevoia să am mulţi prieteni”, a spus ea.

La aceeași emisiune, Ana Morodan a afirmat că și-ar dori să înfieze un copil.

„Mă gândesc serios că poate în trei, patru ani, să înfiez un copil. Deşi aş fi o nebună, tot i-aş da o viaţă mai bună decât în orfelinat”, a declarat vedeta, potrivit spynews.ro.

