După ce imaginile au fost difuzate, Ana Morodan a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, în stilu-i caracteristic.

„Noah, cum nici Iisus n-a înviat de două ori, iacătă-ne ieșiți. Ce să vă mai zic… că simt că am dat tot la ‘prima ieșeală’. Suntem dovada clară că orice sedentar poate ajunge triatlonist dacă îi dai mixul perfect de adrenalină și o cutie cu calmante.

Thank you again to one team of amazing professionals and to aceasta Larvă Slabă fără de care aventura asta n-ar fi fost completă. @asiaexpressromania nu mai continuă. Thank God, că am crezut că mor în India.

#PaFă. Vă mulțumim tuturor! ?”, a scris Ana Morodan, pe Instagram.

În ediția de săptămâna trecută, Jojo și Paul Ipate au părăsit Asia Express din cauza problemelor de sănătate ale actorului. Jojo și Ipate au fost înlocuiți de o echipă pe cât de cunoscută, pe atât de îndrăgită de publicul telespectator. Cu doar 40 de minune înainte să părăsească India, Morodan și Teleșpan, eliminați săptămâna trecută, au primit o veste care le-au dat planurile peste cap. Cei doi s-au întors în competiție, după plecarea din India a lui Jojo și Paul Ipate.

