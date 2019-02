Connect-R, declarație uluitoare despre Misha. „Dacă lucrurile nu merg, înseamnă că am fost prost”

Invitat la emisiunea Vorbește lumea, de la postul de televiziune Pro TV, Connect-R a vorbit despre concertul pe care urmează să-l susțină curând și în care va fi invitată și fosta sa soție, Misha.

Connect-R se pregăteşte intens pentru primul lui concert la Sala Palatului, care va avea loc pe 9 iunie, atunci când împlineşte 37 de ani.

„Connect-R artistul e doar o parte din Ştefan omul şi consider că le datorez celor care l-au făcut mare pe Connect-R să vadă mai de aproape şi omul din spatele poveştilor din piese. Am decis ca abia la 37 de ani să susţin primul meu concert la Sala Palatului, pentru că abia acum am reuşit să mă cunosc cu adevărat, după ce am fost şi sus şi jos şi m-am observat în ambele ipostaze.

Nu am meritat până acum un concert la Sala Palatului. Ca să organizezi acolo un concert, trebuie să ai ce spune, iar acum, cred că am destule de spus.

Nu ştiu un mod mai frumos de a-mi sărbători ziua de naştere decât alături de cei care m-au făcut cine sunt astăzi. E pentru prima oară când, de ziua mea, voi avea şi familia şi prietenii şi fanii într-un singur loc. Misha va deschide show-ul, va fi Marilyn. Noi vom fi o familie toată viaţa. Dacă lucrurile nu merg, înseamnă că am fost prost”, a declarat Connect-R.

Connect-R s-a căsătorit cu Misha în în toamna anului 2014. Connect-R și Misha au împreună o fetiță, Maya. Anul trecut, în data de 14 august Connect-R a anunțat că s-a separat de Misha de peste un an.

Citește și: Declarație cinică a unui medic de la „Marius Nasta': „A venit să moară la noi, ca să fim arătați cu degetul pentru acest acinetobacter'. Doctorul susține că bacteria a fost adusă de la un alt spita